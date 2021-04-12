В Париже открыли стрельбу у больницы

Марина Лисничук Видео 16:01, 12.04.2021 Обновлено: 16:24, 12.04.2021

В Париже (Франция) днем 12 апреля произошла стрельба перед больницей Анри Дюнана в 16-м округе города, в результате которой погиб человек, еще один получил ранение. По данным полиции, стрелок скрылся на мотоцикле. Подробнее читайте по ссылке.

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