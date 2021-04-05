Апелляционный суд оставил Евгения Шевченко под домашним арестом

Алексей Титофф Видео 13:16, 5.04.2021 Обновлено: 13:19, 5.04.2021

Внештатного агента Национального антикоррупционного бюро Евгения Шевченко, которого вместе с бывшим нардепом Семеном Семенченко подозревают в создания незаконного вооруженного формирования, оставили под домашним арестом.

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