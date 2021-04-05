Апеляційний суд залишив Євгена Шевченка під домашнім арештом

Олексій Тітофф Відео 13:16, 5.04.2021 Оновлено: 14:27, 5.04.2021

Позаштатного агента Національного антикорупційного бюро Євгена Шевченка, якого разом із колишнім нардепом Семеном Семенченком підозрюють у створенні незаконного збройного формування, залишили під домашнім арештом.

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