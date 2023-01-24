Обращение Зеленского 24 января

"Сегодня общество увидело очередные кадровые решения, которые были приняты. Я подчеркну это слово: очередные. Соответствующие шаги будут и дальше. Каждый из них общество увидит и, я уверен, поддержит. Любая внутренняя проблематика, мешающая государству крепнуть, убирается и будет убираться. Это справедливо, это нужно для нашей защиты, и это помогает нашему сближению с европейскими институтами", - заявил президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам 24 января.