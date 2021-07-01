Турция открыла небо для украинских туристов, которые застряли в аэропортах

В ночь на 1 июля украинские туристы не смогли вовремя улететь в Турцию из-за задержек чартерных рейсов в Анталию, что было обусловлено резким сезонным увеличением количества рейсов, а также восстановлением авиасообщения Турции с Россией. Только на 12:00 стало известно, что турецкие власти открыли небо для пассажирских самолетов Украины и сейчас судна авиакомпаний "МАУ" и "Азур Эйр" готовятся к долгожданному вылету.

В результате авиационный регулятор Турции не смог обеспечить обработку запросов на выполнение полетов заблаговременно, потому рейсы были задержаны, сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

"При таких объективных обстоятельствах задержки коснулись чартерных рейсов Киев-Анталия, Харьков-Анталия и Львов-Анталия. Авиаперевозчик и авиационный регулятор Турции делают все возможное для оперативного восстановления чартерного авиасообщения МАУ с Анталией в течение дня", – говорится в сообщении.

Видео дня

В МАУ заверили, что туристы, которые должны были улететь из Киева, Харькова и Львова, обеспечены горячим и холодным питанием. Ожидающие возвращения в столицу на указанных рейсах в обратном направлении из Турции частично перевезены в гостиницы, обеспечены питанием и им будет организован трансфер в новое время вылета.

Также в МАУ рассказали, что в июне 2019 года было осуществлено 202 чартерных рейса в Турцию, в 2020 году – 166, а в июне 2021 года – 505 рейсов.

"Следует также учитывать нынешний рост количества рейсов в Турцию и по ряду других стран – в совокупности такие тенденции и вызвали неожиданные осложнения на направлении", – пояснили в компании.

Напомним, что 1 июля украинцы не смогли вылететь в Анталию из-за отсутствия разрешения со стороны Турции.

Добавим, что Турция с 1 июля ослабила карантинные ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове туристы не смогли вылететь в Турцию рейсом авиакомпании SkyUp, поскольку было продано больше билетов, чем мест в самолете.