Гастротур Тосканой от OBOZREVATEL. Рассказываем, где наилучше вино, трюфели и оливковое масло

Один из самых живописных и инстраграмных регионов Италии – изумрудная Тоскана – хорош в любое время года, но для поездки туда именно сейчас, осенью, есть несколько приятных поводов.

Как добраться, как спланировать маршрут, чтобы увидеть все самое интересное, какие города обязательно нужно посетить и как устроить самому себе гастротур, чтобы попробовать местные специалитеты, – читайте в OBOZREVATEL.

По традиции, напоминаем: Италия открыта для тех, кто привит от коронавируса разрешенными в Европе вакцинами. Это Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. А добираться к нашей цели лучше всего по небу: лоукостером до Болоньи. Расстояние между Болоньей и столицей Тосканы Флоренцией – 81 км, билет на поезд, который домчит вас за полтора часа, стоит 270–340 грн., и ходят такие поезда часто – едва ли не каждый час.

Видео дня

Если вы намерены большую часть времени посвятить поездкам по Тоскане и прогулкам по Флоренции, то и жилье ищите во Флоренции: хостелы и недорогие гостиницы просят от 800 до 1500 гривен за сутки. Но я бы рекомендовала все-таки снять квартиру: и выгоднее, и не будете привязаны к кафе и ресторанам. По крайней мере, захотите сэкономить, приготовив ужин самостоятельно, – будет такая возможность.

Если же вы едете в Тоскану как в курортный регион – дело другое. Летом выбирайте приморские городки в районе Ливорно, ну а осенью можно остановиться на термальном или же бальнеологическом курорте – например, в Монтекатини-Терме. Этот городок в 40 км от Флоренции гарантированно понравится тем, кому по душе купальни и бюветы с минеральной водой. Однако перед тем, как ее пить, необходимо проконсультироваться с врачом – чтобы эффект был именно целебный, а не наоборот.

Во Флоренцию из Монтекатини легко добраться как на автобусе, так и на электричке (билет стоит 5,50 евро), так что совместить отдых на курорте и посещение колыбели итальянского Возрождения у вас вполне получится.

Если вы опытный водитель, которого мало что может удивить и даже вольный стиль вождения итальянцев не пугает, то для поездок по Тоскане можете взять авто напрокат – это примерно 30–50 евро в сутки. Если же водить не умеете – тоже не беда: электрички, поезда и Flixbus вам в помощь. И если настроены не только смотреть, но и пробовать, в частности, знаменитые тосканские вина, – советую то же самое. Ну а как тут не попробовать, если регион славится как винодельческий?

1. Во главе топ-списка, разумеется, Флоренция. О ней мы сделаем отдельный материал – с одной из лучших флорентийских гидов. А сейчас лишь коротко расскажем, что стоит сделать во Флоренции, даже если у вас на нее всего лишь день и не очень большой бюджет.

Во-первых, зайдите в прекрасный Дуомо – кафедральный собор – и поднимитесь в знаменитый купол, творение гениального Филиппо Брунеллески. Легенду о том, как этот архитектор убедил Козимо Медичи и других представителей флорентийской знати в том, что он действительно сможет накрыть собор самым большим куполом, вы наверняка слышали. Ну, или видели – в красивом сериале о династии Медичи. Пока конкуренты шуршали чертежами и упражнялись в красноречии, Брунеллески показал комиссии... куриное яйцо и спросил: "Как сделать, чтобы оно стояло ровно, а не каталось по столу?". Видя, что никто из комиссии не знает ответ на этот обескураживающе простой вопрос, Брунеллески разбил яйцо – и часть скорлупы, словно купол, поставил на стол.

В затею этого человека, прослывшего скандалистом и городским сумасшедшим, мало кто верил, зато поверил Медичи – и не прогадал: купол собора стал не просто частью величественного строения, но и визитной карточкой Флоренции, поэтому пройти мимо него просто грех.

Так же, как побывать во Флоренции – и не посетить один из величайших музеев мира, Галерею Уффици. Не слушайте, пожалуйста, баек об очередях и о том, что туда не достать билетов: идите на официальный сайт, покупайте билет онлайн (за 20 евро) – и смело в галерею. Надевать маску и показывать сертификат о вакцинации, конечно же, придется – как в любом другом музее Италии.

Джотто – "Мадонна на троне в окружении ангелов и святых". Боттичелли – "Весна" и "Рождение Венеры". Леонардо да Винчи – "Благовещение" и "Поклонение волхвов". Микеланджело – "Святое семейство". Рафаэль – "Мадонна со щеглом"... Это лишь самое начало перечня мировых шедевров, выставленных в Уффици. Просто идите и смотрите: каждый зал, без преувеличения, сокровищница.

Совмещать посещение Уффици с другими музеями (а во Флоренции их очень много, и все достойные) я бы не советовала. Да и не получится, потому что на эту галерею, как на тот же Лувр, нужен как минимум день. Зато после этого дня вам будет что вспомнить и рассказать друзьям и близким.

Все сайты для туристов пишут: конечно же, флорентийский говяжий стейк. Спорить не буду, лишь предупрежу: стейк лучше заказывать на целую компанию, потому что для одного едока он неподъемный. И обязательно внимательно смотрите на стоимость блюда в меню: как правило, цену пишут за 100 граммов, а не за порцию.

Как сторонница бюджетных путешествий, я советую другой перекус – разумеется, тоже бюджетный. И сугубо флорентийский, потому что готовить это блюдо запрещено где-либо, кроме его родины. Называется оно лампредотто, или же pane e lampredotto, что мы с вами можем перевести как "булка с потрохами". Лампредотто – одна из частей коровьего желудка, которую долго варят со специями, а потом используют как начинку для разрезанной напополам свежей белой булки. Плюс зеленый соус, сальса верде, добавляют. Получается не очень эстетично, зато вкусно. Особенно если запивать отличным кьянти (где находятся дегустационные залы во Флоренции с самым лучшим кьянти, мы расскажем отдельно).

Стоит такое удовольствие 4-6 евро (включая стакан весьма неплохого кьянти), и купить его можно в разных закусочных города. Самый вкусный лампредотто лично мне попался возле Дома-музея Данте, в подворотне – в буквальном смысле этого слова! – на Via Santa Margherita. Стрёмный, как выразился один из моих туристов, с виду, но очень сытный и вкусный большой бутерброд. Изначально – еда флорентийских бедняков, сейчас – один из самых популярных и интересных местных деликатесов, за которым очереди выстраиваются. Придете на улицу Святой Маргариты между 13.00 и 14.00 – и сами в этом убедитесь...

Ну конечно, изделия из кожи. Центральный рынок находится недалеко от Дуомо, там огромный выбор сумок, кошельков, перчаток, курток – можно торговаться с продавцами, которые, кажется, понимают любой язык, и наслаждаться жизнью как она есть, наблюдать за людьми, которые продают, покупают, спорят...

Главное – не зевать и следить за собственным кошельком, а то, не ровен час, не успеете купить новый, как старый вытащат.

2. Пункт второй: Пиза (90 км от Флоренции) и Лукка (соответственно, 60 км). Начать рекомендую с Пизы, где вас ждет та самая кривая башня Кампанила, а также невероятной красоты белоснежный собор и баптистерий – место, где проводили обряд крещения. И по самому городу советую побродить – в нем, на набережной реки Арно, вы откроете для себя такую жемчужину итальянской готики, как церковь Санта-Мария-делла-Спина, и многие другие исторические здания и увидите, что далеко прошлое прекрасно уживается с настоящим, ведь Пиза – это не просто город, где "падает" старая башня, но еще и студенческий, молодой город, ведь в местный университет не только из Италии, но и из других стран ежегодно съезжается молодежь.

Кстати, любопытный факт об этом городе знаете? В Средние века Пиза была... крупнейшим морским портом. И пизанцы в Средиземноморье соперничали с венецианцами и генуэзцами. Город стремительно развивался и рос, пока... море от него не сбежало. В буквальном смысле слова – отступив аж на 10 км.

Соседка Пизы Лукка тоже не оставит вас равнодушными. Если пизанская Кампанила "падает", то в этом городе есть башня, на вершине которой... растут вековые дубы! А еще великолепный собор и музей Сан-Мартино, множество старинных церквей и часовен, узенькие средневековые улочки, древнеримский амфитеатр, который использовался как арена для гладиаторских боев, а сейчас превратился в жилой квартал... Словом, город тоже весьма странный (в хорошем смысле слова), очень интересный, и, безусловно, возвращаясь из Пизы во Флоренцию (или Монтекатини-Терме), стоит туда заехать.

3. Сиена. В Средние века – главная соперница Флоренции, о чем свидетельствуют роскошные дворцы, музеи, полные шедевров, красивейший Сиенский кафедральный собор, расписанный лучшими художниками своего времени и украшенный статуями апостолов работы Микеланджело, а также центральная площадь в форме раковины, где ежегодно проходят самые важные для города праздники и фестивали. Именно в Сиене был основан старейший итальянский банк и один из самых старых в Европе университетов, и именно здесь сохранились удивительные постройки, которым по 500 и даже по 700 лет: их пощадила даже Вторая мировая война.

Именно потому, что Сиена как бы застыла, законсервировалась в период своего расцвета, ее называют "Помпеи Средневековья". Исторический центр – настоящий музей под открытым небом. Для удачного знакомства с городом достаточно просто ходить по нему и любоваться. Ну и, конечно, посетить Дуомо, который многие считают даже более красивым, чем главный собор Флоренции.

Ехать в Сиену из Флоренции недолго – примерно час 20. Билет на автобус в одну сторону можно купить за 3-4 евро.

4. Сан-Джиминьяно, он же город сотни башен – еще одна жемчужина Тосканы. Ну, кто говорит, что этих средневековых небоскребов, которые в период с XI по XIV век возводила местная знать, и впрямь была сотня, кто утверждает, что около 70, – в любом случае, это много, и город действительно был эдаким Манхэттеном своего времени.

Сейчас в Сан-Джиминьяно 14 "каменных небоскребов". В некоторых из них есть смотровые площадки – и вы, поднявшись, сможете увидеть этот старинный город так, как видели его представители самых богатых и родовитых тосканских семейств. А потом обязательно нужно продегустировать уникальное местное белое вино, которое производят только здесь. Называется оно верначча, и лучше всего к нему подойдут брускеты – местный хлеб, поджаренный на огне, со свежайшим оливковым маслом и чесноком.

Очень важный вопрос, потому что именно сейчас, в ноябре, сезон сбора урожая и производства масла на тосканских frantoio. Франтойо – это маслобойня, в регионе их около четырех сотен, и на многие из них можно приехать как за маслом, так и на экскурсию с дегустацией. Сделать это очень просто: выбираете ближайшую маслобойню к тому месту, где вы остановились, списываетесь заранее – и приезжаете. (Под Флоренцией есть совершенно потрясающая, фамильная, действующая аж с XVI века, да и возле Сан-Джиминьяно – чудесная, где все расскажут и покажут, нужно лишь договориться). Поверьте, после посещения такого хозяйства на вопрос: "Чем пахнет осенняя Тоскана?" – вы будете с уверенностью отвечать: "Свежайшим оливковым маслом". Даже более ароматным, чем греческое или сицилийское.

5. Валь-д'Орча, или долина реки Орча. Даже если это название вам не говорит ни о чем, вы наверняка знаете, как эти места выглядят. Изумрудная равнина и стройные, устремленные в небо, кипарисы – вспомнили? Бьюсь об заклад, в каждом компьютере есть такая заставка и каждый любитель делать фото либо фотографироваться в поездках для соцсетей мечтает побывать в этом живописном краю.

Сделать это довольно просто, даже если вы не водите машину. Добрались до уже упомянутой Сиены – и за 4,40 евро езжайте на поезде до городка Aшано (Asciano), потому что именно оттуда ходят старинные, начала XX века, паровозы по самой красивой долине в Италии. Маршрут называется Asciano – Monte Antico, протяженность его 51 километр, то есть ехать в этом туристическом поезде буквально пару часов. Билет стоит 8,70 евро, долину Орчи вы увидите всю, вдоволь налюбуетесь.

Да еще, при желании, сможете сойти не на конечной станции, а скажем, на остановке "Монтальчино". Чтобы продегустировать отличное местное красное вино – брунелло ди Монтальчино. Еще одно тосканское достояние.

6. Если же доедете до конечной. а оттуда доберетесь до города Гроссето (ну, или просто из Флоренции туда махнете), то сможете съездить еще в одно чудесное место – курорт под названием Терме ди Сатурния. Всемирно известный, дорогой (поэтому жить поблизости не надо, потратите пять, а то и 10 тысяч гривен за сутки) и статусный. Но один день там отдохнуть можно – и расслабиться в термальной воде, и снимков наделать. Из разряда "смотрите, где я был!" – если это, конечно, для вас важно.

7. И седьмой пункт в нашем топе – Сан-Миниато, городок в 45 км от Флоренции, куда обязательно нужно съездить, если вы будете в Тоскане в ноябре. Дело в том, что именно в этом месяце в этом регионе проходят национальные ярмарки одного из самых изысканных местных специалитетов – благородного белого трюфеля. И, соответственно, разных вкусных изделий из него. А в Сан-Миниато такая ямарка, что называется, №1 – лучшая в Тоскане.

В 2021-м году она будет проходить 13–14, 20–21 и 27–28 ноября. Запомните эти даты и название городка – и вы сможете сами себе, не переплачивая посредникам, устроить классны гастротур. И не только – можно ведь еще и на охоту за ароматным трюфелем сходить, с настоящим тартуфайо (трюфельным охотником) и специально обученной собакой.

В Сан-Миниато нетрудно найти специалистов, которые могут такое приключение устроить, особенно если поступите так, как во всех своих тревел-публикациях рекомендует OBOZREVATEL: найдете центр туристической информации. Там вам подскажут, где искать настоящего тартуфайо.

Ну а с ярмарки можно привезти домой и пасту с трюфелем, и соусы, и даже шоколадки и хмельные настойки, в состав которых входит трюфель. Были бы деньги на гостинцы и желание ходить, пробовать и выбирать.

И, конечно, самое важное, что мы привозим из путешествий, – это впечатления. А от осенней Тосканы они могут быть только самые лучшие.

Надеюсь, маршрут от OBOZREVATEL вам пригодится – как тем, кто уже воспользовался нашими маршрутами по Польше, Франции и югу Италии. В скором времени ждите обещанную Флоренцию, Рим и знойную красавицу Сицилию, куда мы отправимся по следам дона Корлеоне.