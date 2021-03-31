Блины из крови и жареные пчелы: топ блюд в мире, которые рискнет попробовать не каждый. Фото

В каждой новой стране мы всегда стараемся попробовать необычные для нас блюда и вкусовые сочетания. В Мексике – это тако, в Бельгии – вафли и шоколад, в Египте – фалафель и так далее.

Но мало кто знает о настоящих национальных деликатесах, которые не настолько популярны среди туристов, как разрекламированная еда. Такие вкусовые сочетания смогут попробовать лишь любители кулинарного экстрима. OBOZREVATEL узнал о блюдах из рациона жителей других стран, которые покажутся нам непривычными и неприятными.

1. Кровяные блины – Норвегия, Латвия, Финляндия

Сколько стоит: в Латвии упаковка готовых блинчиков (400 г) стоит примерно 3 евро (почти 100 грн).

Это обычные блины, только вместо молока – свежая свиная кровь, реже коровья или оленья. Иногда подаются с жареной свининой или олениной, но чаще их едят на завтрак с ягодным джемом. По вкусу они напоминают нашу привычную кровяную колбасу.

В традиционные блины Норвегии, Латвии и Финляндии добавляют кровь вместо молока

2. Рыба фугу, Япония

Сколько стоит: в ресторане около 34 000 японских иен (10 тысяч гривен) – одна рыба.

Об этом экзотическом блюде ходит немало слухов. Ведь известно, что если фугу приготовлена неправильно, то от нее можно умереть. Все потому, что в этой рыбе содержится тетродотоксин – яд нервно-паралитического действия, который примерно в 1200 раз опаснее цианистого калия. Чтобы убить взрослого человека, достаточно 1 мг этого вещества. А одной такой рыбки хватит, чтобы убить почти полсотни человек.

Однако экстремалы все же решаются отведать это лакомство. И по мере того, как съедается рыба фугу, у человека отнимаются конечности и челюсти. Повар должен следить за гостем ресторана и в случае чего, сразу оказать первую помощь.

По мере того, как съедается рыба фугу, у человека отнимаются конечности и челюсти

3. Эскамолес, Мексика

Сколько стоит: 40 долларов за 500 грамм (1100 грн)

В основу этого традиционного мексиканского блюда входят яйца гигантских черных муравьев. В стране есть вариации их приготовления: в сыром или жареном виде, с тако и гуакамоле или тушеными с луком и перцем чили. Яйца муравьев по своей консистенции похожи на творог. Высокая цена эскамолес объясняется тем, что их добывают из глубоких муравейников, кишащих агрессивными насекомыми. Однако попробовать блюдо все же стоит, поскольку оно не только считается деликатесом, но и приятно на вкус.

Национальное мексиканское блюдо эскамолес можно попробовать как в сыром, так и жареном виде Flickr Марии-Виктории Родригес

4. Жареные пчелы, Украина

Сколько стоит: 85 грн за порцию в ресторане

Такую необычную закуску готовят в одном из современных ресторанов Киева с экспериментальной украинской кухней. Подается оно с медовым печеньем, сотами и листиком базилика. Также интересно, что в меню возле названия стоит пометка, что блюдо острое. Дело в том, что пчелы зажарены прямо с жалом, поэтому есть большая вероятность, что во время еды оно может застрять у вас в языке или уколоть небо.

Жареные пчелы подаются прямо вместе с сотами, однако стоит есть их предельно осторожно, чтобы не уколоться жалом

5. Балут, Филиппины

Сколько стоит: 12 песо (16 грн) за штуку в заведениях общепита

Филиппинцы считают, что балут является мощным мужским афродизиаком, поэтому едят его почти ежедневно по вечерам. Но съесть такое блюдо – это все равно что скушать живого утенка, поскольку по сути это и есть яйцо с зародышем 16-18-дневного развития. То есть плод уже имеет сформировавшийся клюв, хрящи и оперение. Такое вареное яйцо разбивают как обычное куриное, солят, выпивают околоплодную загустевшую жидкость, а после уже очищают полностью и съедают эмбрион.

Совет тем, кто хочет попробовать это блюдо впервые: попытайтесь во время еды на него не смотреть.

На Филиппинах популярным блюдом является балут – вареное утиное яйцо с зародышем

OBOZREVATEL ранее писал: