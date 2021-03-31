Млинці з крові та смажені бджоли: топ страв у світі, які ризикне скуштувати не кожен. Фото

У кожній новій країні ми завжди намагаємося скуштувати незвичні для нас страви і смакові поєднання. У Мексиці – це тако, в Бельгії – вафлі та шоколад, у Єгипті – фалафель і так далі.

Але мало хто знає про справжні національні делікатеси, що не настільки популярні серед туристів, як розрекламована їжа. Такі смакові поєднання зможуть спробувати лише любителі кулінарного екстриму. OBOZREVATEL дізнався про страви з раціону жителів інших країн, які здадуться нам незвичними й неприємними.

1. Кров'яні млинці – Норвегія, Латвія, Фінляндія

Скільки коштує: в Латвії упаковка готових млинців (400 г) коштує приблизно 3 євро (майже 100 грн).

Це звичайні млинці, тільки замість молока – свіжа свиняча кров, рідше коров'яча або оленяча. Іноді подаються зі смаженою свининою чи олениною, але частіше їх їдять на сніданок з ягідним джемом. На смак вони схожі на нашу звичну кров'яну ковбасу.

У традиційні млинці Норвегії, Латвії та Фінляндії додають кров замість молока

2. Риба фугу, Японія

Скільки коштує: в ресторані близько 34 000 японських єн (10 тисяч гривень) – одна рибина.

Про цю екзотичну страву шириться чимало чуток. Адже відомо, що якщо фугу приготована неправильно, то від неї можна померти. Все тому, що в цій рибі міститься тетродотоксин – отрута нервово-паралітичної дії, яка приблизно в 1200 разів небезпечніша за ціанистий калій. Щоб убити дорослу людину, досить 1 мг цієї речовини. А однієї такої рибинки вистачить, щоб убити майже пів сотні людей.

Проте екстремали все ж зважуються покуштувати цей смаколик. І поряд із тим, як з'їдається риба фугу, у людини відмовляють кінцівки й щелепи. Кухар повинен стежити за гостем ресторану і в разі чого, відразу надати першу допомогу.

Поряд із тим, як з'їдається риба фугу, у людини відмовляють кінцівки та щелепи

3. Ескамолес, Мексика

Скільки коштує: 40 доларів (1100 грн) за 500 грамів

В основу цієї традиційної мексиканської страви входять яйця гігантських чорних мурашок. У країні є варіації їх приготування: в сирому або смаженому вигляді, з тако і гуакамоле або тушкованими з цибулею і перцем чилі. Яйця мурах за своєю консистенцією схожі на м'який сир. Висока ціна ескамолес пояснюється тим, що їх добувають із глибоких мурашників, що кишать агресивними комахами. Однак спробувати страву все ж варто, оскільки вона не тільки вважається делікатесом, а й приємна на смак.

Національну мексиканську страву ескамолес можна спробувати як у сирому, так і смаженому вигляді Flickr Марії-Вікторії Родрігес

4. Смажені бджоли, Україна

Скільки коштує: 85 грн за порцію в ресторані

Таку незвичайну закуску готують в одному із сучасних ресторанів Києва з експериментальною українською кухнею. Подається вона з медовим печивом, стільником і листком базиліка. Також цікаво, що в меню біля назви стоїть позначка, що страва гостра. Річ у тому, що бджоли засмажені прямо з жалом, тому є велика ймовірність, що під час їжі воно може застрягти у вас в язиці або вколоти піднебіння.

Смажені бджоли подаються прямо разом зі стільником, проте варто їсти їх дуже обережно, щоб не вколотися жалом

5. Балут, Філіппіни

Скільки коштує: 12 песо (16 грн) за штуку в закладах громадського харчування

Філіппінці вважають, що балут є потужним чоловічим афродизіаком, тому їдять його майже щодня ввечері. Але з'їсти таку страву – це все одно що з'їсти живе каченя, оскільки по суті це і є яйце із зародком 16-18-денного розвитку. Тобто плід уже має сформований дзьоб, хрящі й оперення. Таке варене яйце розбивають як звичайне куряче, солять, випивають навколоплідну загуслу рідину, а після вже очищають повністю і з'їдають ембріон.

Порада тим, хто хоче спробувати цю страву вперше: спробуйте під час їжі на неї не дивитися.

На Філіппінах популярною стравою є балут – варене качине яйце із зародком

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