10 мест Украины, где снимали культовые "Войну и мир", "Вий" и другие фильмы

Поехать туда, где снимали любимый фильм – мечта многих киноманов. Неудивительно, что путешествия по локациям съемок – одно из популярных направлений туризма в мире.

OBOZREVATEL собрал интересные места в Украине, которые были в кадре знаменитых кинолент разных времен.

"Подсолнухи", Полтавская область

В Украине, недалеко от Диканьки, снимали сцены фильма "Подсолнухи" режиссера Витторио Де Сика. Съемки проходили в селе Чернечий Яр на Полтавщине. Итальянцы решили снимать киноленту в этой местности, потому что здесь самые красивые поля подсолнухов.

"Д'Артаньян и три мушкетера", Львов

В фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" снимали Львов и замки области. Свирский замок – родовое гнездо Д'Артаньяна. Здесь запечатлены прогулки и пикники короля. В Подгорецком замке проходил роковой бал. Олеский замок – резиденция англичанина Бекингема. Все три замка можно посетить сейчас, выехав изо Львова самостоятельно или заказав экскурсию.

"Свадьба в Малиновке", села Хорошки и Мгар Полтавской области

Съемки фильма проходили в нескольких селах Полтавской области. Роскошную графскую усадьбу отсняли в селе Хорошки. Теперь от имения остались только руины. А монастырь в селе Мгар, где скрывалась банда атамана, сохранился до сих пор.

"Вий", Черниговская область

Первый советский фильм ужасов – "Вий" – оброс многими легендами. Актеры уверяют, что при создании кино происходила настоящая мистика. В поселке Седнев до сих пор стоит Георгиевская церковь, в которой семинарист Хома отпевал покойную панночку. Деревянный храм был построен без гвоздей и прекрасно сохранился.

"Деды-разбойники", Львов

Декорациями для советской комедии стали площадь Рынок, Пороховая башня и много других достопримечательностей Львова. По старинным улочкам Никулин бежал, спасаясь от преследователей. Буквально с первых кадров можно узнать город, где снимали "Дедов-разбойников".

"Война и мир", Мукачево

Эпизоды фильма Сергея Бондарчука "Война и мир" снимали в Мукачевском районе, в селе Куштановица. На съемочную площадку тогда отправилось 150 вагонов оборудования. В военных событиях кино приняли участие тысячи солдат-актеров.

"Королева бензоколонки", Пирятин

Режиссерам пришлось строить ненастоящую АЗС, чтобы снять ряд эпизодов. Сейчас в Пирятине есть кафе, где снимали "Королеву бензоколонки". Водонапорная башня, которую видно в фильме, до сих пор считается визитной карточкой города.

"Полосатый рейс", Одесса

Аркадия – один из самых известных пляжей, который стал киноплощадкой для тигров. Чтобы снять эпизод, построили небольшой залив, установив забор в море. Одна тигрица перепрыгнула через него, оказавшись на людном пляже.

"За двумя зайцами", Киев

Именно в Андреевской церкви в Киеве так и не обвенчались Проня Прокоповна с коварным Голохвастовым. А в целом "За двумя зайцами" снимали в павильонах киностудии и в исторической части столицы.

"Тени забытых предков", село Крыворивня, пгт Верховина, Закарпатье

Снимать кино по мотивам повести Михаила Коцюбинского режиссер Сергей Параджанов отправился на Гуцульщину. Съемки проходили в гуцульских хатах и окресностях села Крыворивня Верховинского района. Это стало огромным событием для жителей сел, где почти все местные стали актерами. Сам режиссер год жил в Верховине. В этом доме сейчас работает музей фильма "Тени забытых предков".

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