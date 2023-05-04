Самые безопасные для туристов страны Европы: место Украины в рейтинге

Куда поехать на отдых, чтобы не переживать за свою безопасность? Все Европейские страны по большому счету гарантируют туристам соблюдение их прав. Однако есть несколько таких государств, где не страшно ночью наедине гулять по улочкам отдаленных районов, а днем оставлять сумку на лавочке без присмотра. Подробнее об этом в подборке OBOZREVATEL.

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Согласно данным свежего рейтинга самых безопасных для туристов стран, опубликованного порталом Schengen Visa Info, в 2023 году эксперты оценили 39 самых популярных среди отдыхающих стран. Каждую из них проанализировали по 9 параметрам, в том числе учитывалось общее количество убийств, нападений, смертей на дорогах за прошлый год, риск стихийных бедствий, а также учитывался глобальный индекс мира.

В выборку попала и Украина. Однако из-за войны, постоянных ракетных обстрелов и других опасностей она набрала 75,1 балла из 100 (чем выше оценка, тем хуже показатель безопасности). Для сравнения, Швейцария получила 45 баллов, а вот Россия – 93,8, практически возглавив еще один антирейтинг.

Посмотрим поподробнее на лидеров топа.

5 место – Люксембург

Одна из самых маленьких стран Европы может похвастаться высоким уровнем жизни своих граждан, низкой преступностью и первыми местами во многих мировых топах. Например, это государство занимает 4 место в рейтинге индекса паспортов, а его жители могут посещать без виз 188 стран.

Люксембург идеально подходит для короткого отпуска, ведь его достопримечательности можно обойти буквально за неделю. Обязательно во время путешествия обратите внимание на старый квартал столицы, Вианден, Мамерский замок и Ларошетт.

Славится страна не только историческими локациями, но и лучшими винодельнями Европы. Это ремесло представлено практически в каждой деревне и городке Люксембурга. Здесь очень много различных экскурсионных программ по виноградникам и местным производствам качественного вина.

4 место – Дания

Если вы введете в поисковике "Дания", то сразу увидите, в каком большом количестве рейтингов она занимает первые места. Это одновременно самая счастливая и комфортная страна мира. И не удивительно, ведь местные власти сделали все возможное, чтобы ее граждане жили в достатке и полной безопасности. Так что и к туристам здесь отношение соответствующее.

Цены на проживание и еду в этой стране очень высоки, поэтому организовать бюджетную поездку по интересным локациям Дании очень трудно. Но тот уровень отдыха, который обеспечивает это живописное государство, вы не найдете практически нигде.

Если вы спланировали путешествие по Дании, то внесите в свой список "must see" Эресунский мост, забытые гиганты Томаса Дамбо, Музей кораблей викингов и замок Фредериксборг.

3 место – Норвегия

Несколько лет подряд Норвегия возглавляет рейтинг стран с высоким уровнем жизни. Кроме того, она входит в тройку самых счастливых стран мира. Пожалуй, именно поэтому здесь такая низкая преступность. А еще здесь почти нет безработицы, жители получают очень высокую заработную плату, а туристическая сфера сверхразвита.

Конечно, в Норвегии очень много исторических достопримечательностей. Но сюда едут, прежде всего, ради первозданной природы. Самыми популярными среди туристов считаются водопад Семь сестер, скала Прекестулен, Язык Тролля, Лофотенские острова и яркий город Олесунн.

2 место – Исландия

Исландия традиционно входит во все возможные мировые рейтинги с отметкой "самая". Как подтверждение этому – простой статистический факт: средняя продолжительность жизни исландцев самая высокая в мире.

Неизвестно, что делает эту страну столь комфортной для граждан: невероятная природа, большое количество ресурсов, социальная политика действующей власти или все вместе. Но туристы, хоть раз посещавшие Исландию, рассказывают о ней исключительно с восхищением.

Если вы приехали сюда, то обязательно посетите Долину гейзеров, пляж Рейнисфьяра с черным песком, Водопад Скоугаффос, пещеру Скафтафетль и скалу Хвитсеркур.

1 место – Швейцария

Стоит ли отдельно рекламировать страну, уверенно занимающую первое место в рейтинге самых безопасных государств Европы? Такого низкого уровня преступности, как здесь, нет практически нигде в мире. Этому способствует не только высокий уровень жизни, но и система работы правоохранительных органов, направленная на предотвращение преступлений, а не их расследование.

Да что говорить, здесь даже тюрьмы похожи на дорогие отели. А преступников здесь не наказывают, а "перевоспитывают" и социализируют. С ними работают психологи и педагоги, помогающие стать на верный путь.

Невероятная природа и множество исторических локаций делают Швейцарию очень привлекательной для туристов. Но позволить себе отдых в этой стране может далековато не каждый. Если вы все же хотите поехать в отпуск в этом направлении, то обратите внимание на такие города, как Цюрих, Женева, Берн, Санкт-Мориц и Аппенцелль.

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