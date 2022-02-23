Семь привычек в отпуске, которые вызывают стресс и могут испортить весь отдых

Отпуск может быть отличным способом расслабиться, но часто мы сами мешаем этому, давая волю привычкам, которые вызывают стресс. Это, безусловно, усугубит ситуацию с психическим здоровьем, так как ни мозг, ни тело не предназначены для постоянной работы без перерыва.

Как пишет HuffPost, эксперты по путешествиям и психическому здоровью поделились популярными привычками в отпуске, которые приводят к депрессии и портят отдых. Ниже рассказываем, как их распознать и избежать.

Перепланирование

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Старший редакционный директор TripSavvy Лаура Рэтлифф утверждает, что сверхпланирование – это способ №1 превратить расслабляющий отпуск в напряженный.

"Даже если вы любите насыщенный маршрут, попробуйте оставить один день полностью открытым для изучения в вашей следующей поездке. В городе это может означать, что вы прогуляетесь и откроете для себя отличный музыкальный магазин или кафе, а в уединенном путешествии на пляж вы, возможно, наконец закончите книгу, которую откладывали месяцами", – говорит Рэтлифф.

Блогер-путешественник Марек Брон, также советует не смешивать слишком много мероприятий и достопримечательностей в один день. Он говорит, что планирование каждой минуты может показаться отличным способом контролировать свое путешествие, но это не способствует расслаблению.

Пропуск еды

Соучредитель The Vacationer Фил Денглер утверждает, что пропуск приема пищи – еще одна плохая привычка многих путешественников.

"Это часто сопровождается планированием слишком большого количества дел на день и почти гарантирует, что вы будете в стрессе", – сказал Денглер.

Быть слишком строгим с маршрутами

Также, по его словам, слишком жесткий график является самой стрессовой привычкой в отпуске. Поэтому Денглер советует быть открытым для спонтанности и наслаждаться естественным поворотом дел.

Проверка рабочей электронной почты

Психотерапевты утверждают, что открывая почту, мозг возвращается в рабочий режим и рекомендуют держать глаза подальше от почтового ящика. Все, что нужно, можно будет решить после возвращения, а если что-то действительно срочное, вам все равно позвонят.

"Когда вы проверяете свою электронную почту во время отпуска, паника будет усиливаться, потому что вы даже не можете ничего поделать с проблемой. То есть, вы беспокоитесь о проблеме, не имея никаких вариантов ее решения. И тогда мозг будет полностью сосредоточен на работе до конца вашего отпуска", – отметила психотерапевт из Нью-Йорка Дженни Маенпаа.

Сравнение вашей поездки с поездками других людей

Клинический доцент кафедры психиатрии в Нью-Йоркском университете в ЛангонеСью Варма говорит, что игра в сравнение распространяется на отпуск как на способ показать социальный статус и сообразительность. Важно помнить, что впечатления от путешествий других людей не имеют никакого отношения к вашему опыту. И если вы не можете позволить себе номер в отеле с причудливым бассейном, который видели в чьей-то социальной сети, это еще не означает, что ваш отпуск по своей природе будет менее удивителен, чем их. Фиксация на сравнениях – прямой путь к катастрофе.

Недопланирование

Очень часто к тому времени, когда приходит отпуск, люди настолько выгорают, что совершенно ничего не планируют.

"Мы говорим: "Я пойду спать, выпью фруктовые коктейли и вернусь в полном кайфе!" Но если люди привыкли к расписанию и занятости, такая пустая растяжка может иметь неприятные последствия. Мы можем проснуться и почувствовать чувство страха, зная, что ничего не запланировано ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра", – считает Маенпаа.

Поэтому она рекомендует составить краткий список из нескольких основных достопримечательностей или ресторанов, которые вы хотели бы посетить, и разбросать их на время отпуска.

"Чрезмерное и недостаточное планирование может быть в равной степени стрессовым", – добавила блогер по путешествиях Сиара Джонсон.

Установка нереалистичных ожиданий

Все мечтают об идеальном отпуске, но в любом случае он не застрахован от невзгод.

"Люди могут надеяться стать более расслабленными версиями самих себя в отпуске, но также могут быть спровоцированы или сбиты с толку нарушением рутины. Мать не станет вдруг "легкой" из-за того, что она на Карибах, а не на своей домашней кухне. Поэтому важно учитывать эти факты и быть готовыми к реальным событиям", – резюмировали специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, есть способ, который даст возможность отдохнуть без копейки вложений. Это присмотр за домами чужих людей.