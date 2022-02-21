Семья из Австралии раскрыла лайфхак, как путешествовать и не платить за жилье

Ульяна Виноградова
Travel
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Семья из Австралии раскрыла лайфхак, как путешествовать и не платить за жилье
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Поездка в отпуск часто может быть дорогой, но австралийская пара Кристофер Ойала и Эндрю Редферн развеивает этот миф. Супруги неоднократно отдыхали, не заплатив ни копейки за проживание. Они путешествовали по Великобритании, США, Новой Зеландии и Мексике, заботясь о домах незнакомцев.

Как пишет Тhe Sun, мужчина руководит группой по присмотру за домом в Facebook House Sitting World и утверждает, что это беспроигрышная ситуация для обеих сторон. Вместо того, чтобы платить за услугу, система, построенная на доверии между незнакомцами.

На отдых можно поехать бесплатно.
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Кроме того, это бюджетный вариант для семей, особенно в праздничные периоды, когда кемпинги забронированы, а отели взимают пиковые сезонные цены.

"Присмотр за домом может открыть двери для путешествий по миру, о которых вы даже не догадывались", – добавила Ойала.

Между тем, пара рекомендует обязательно спрашивать домовладельцев о наличие питомцев и их распорядке дня. Это важный момент для того, чтобы заранее знать чего ожидать. Особенно, если вы планируете активный отдых и посещение музеев или пляжа.

Во время отдыха можно присматривать за чужим домом.

Как сообщал OBOZREVATEL, есть страны, в которые лучше не ехать в феврале. В их числе Франция, Великобритания, Италия, Испания, Германия, Польша и другие.

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