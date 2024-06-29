Земной рай. Туристам запретили въезд на популярный курорт Европы из-за 'ситуации с гигиеной'

Мэр итальянского курортного острова Капри, одного из самых популярных мест для отдыха, Паоло Фалько призвал туристов временно отказаться от путешествия в земной рай. Проблема с водоснабжением, которая там внезапно возникла, может привести к санитарной катастрофе, поэтому остров закрыли для посетителей.

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Как пишет Express чрезвычайная ситуация с водой характеризуется полным исчезновением водоснабжения в крупных районах города. Это означает, что пищу, тело и вещи нельзя помыть, постирать и т.д.

"Санитарно-гигиеническая ситуация взрывоопасна. Мы приняли контрмеры, активировали кризисный отдел и издали ограничительный приказ", – говорится в распоряжении мэра.

Сообщается, что воду жителям и посетителям острова перестали поставлять из-за аварии на материке. В настоящее время вода подается на большую часть острова, но некоторые изолированные районы верхнего муниципалитета Анакапри уже вынуждены искать ее в других местах.

Местные водохранилища частично могут обеспечить жителей водой, которая при отсутствии поставок из материка вскоре иссякнет. Дополнительная туристическая нагрузка Капри сейчас не нужна.

Ожидается, что с материка передадут дополнительные цистерны, чтобы помочь городу бороться с катастрофой. Но этого недостаточно, чтобы восстановить поток туристов, собравшихся в очередях на кораблях в порту. Посетителей не пускают, поэтому они вынуждены возвращаться или ждать.

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