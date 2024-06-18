Лучшие пляжные курорты Италии: куда поехать в 2024 году

Где можно понежиться под ласковым солнцем и получить максимум удовольствия – рассказываем ниже.

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Чефалу

Сицилийский курорт с отличными пляжами. Здесь на каждой улочке выпекают пиццу и продают мороженое. Сезон летнего отдыха длится с июня по ноябрь. Средняя температура воды колеблется от 18.5 до 28.2°C.

Что посмотреть?

Гавань. Раньше ее считали основным портом для общества. У берега здесь постоянно швартуется множество бело-голубых маленьких лодок. Когда наступает жаркая пора, местные жители купаются рядом с водным транспортом.

Набережная Христофора Колумба. Простирается на 5 километров. Если проголодаетесь – не переживайте. Здесь работает достаточно кафешек и ресторанов. Обязательно отправьтесь на прогулку по пляжу. Отсюда открывается невероятный вид.

Ла-Рокка. Самая красивая гора в округе. На вершине построены фортификационные сооружения. Их возвели поселенцы, чтобы уберечь себя от нападения пиратов.

А в винодельне Валь-ди-Суро можно насладиться невероятными нотками итальянского винограда. Предприятие находится в парке Мадонни. Алкогольный напиток здесь производят со времен Римской империи. Один его глоток вернет туристов в сицилийские традиции XVII века.

Капри

Остров славится своей красотой. Еще Гомер в своих произведениях упоминал здешнюю местность. Он описывал ее как край, где сирены пением привлекали мореплавателей.

Если цените активный отдых, стоит отправиться в столицу архипелага. Если хотите покоя и тишины — отправляйтесь в Анакапри.

Что посмотреть?

Фаральоны. Скалы – символ края. Они выступают из глубин моря и находятся совсем недалеко от побережья. К каменным произведениям природы можно добраться на судне.

Голубой грот. Когда-то император Тиберия заказал строительство прохода от его виллы в пещеру. Подземелье правитель использовал для плавания. Особенность этого места – вода голубого цвета. Когда ярко светит солнце, море дает подводный отблеск.

Имейте в виду, в разгар сезона желающих посетить популярную локацию немало. Поэтому в очереди можно простоять больше часа. Сама экскурсия длится 5 минут.

Монте-Соларо. Гора, с которой видны Неаполь и Салерно. На вершине находится сруб "Фортино ди Бруто". В XIX веке его использовали в битвах между Великобританией и Францией.

Тропео

Курорт располагается на скалах, у побережья Тирренского моря. Наиболее популярен среди итальянцев. Кстати, здесь преобладают дороги с серпантинами. Для загара и купания можно выбрать частные и муниципальные пляжи.

Что посмотреть?

В городе построено множество храмов и соборов. Непременно сходите в Кафедральную церковь. Ее выполнили в нормандском стиле. Внутри святыни находятся гробы семейства Галуппи и уникальное черное распятие XV века. Кстати, вход в молитовню свободен, но возможен только по предварительной записи.

Санта-Маргерита-Лигуре

Популярнейшая местность среди жителей Милана. Отели здесь размещаются в старинных особняках. Идеальный вариант, чтобы познакомиться с историей окрестностей. В муниципалитете преобладают дома в оранжевых оттенках. Для пляжного отдыха рекомендуем известнейший песчаный берег Bagni Minaglia.

Чтобы познакомиться с городом, направляйтесь в музейный комплекс виллы Дураццо-Центурионе. Он включает в себя две исторические резиденции. Кстати, здесь можно неспешно прогуляться по парку-саду, выполненному в итальянском стиле.

Прочида

Маленький остров располагается между материком и островом Иския. Сюда приезжают за национальным колоритом. Кстати, здесь снимали некоторые эпизоды фильма "Талантливый мистер Рипли". В киноленте приняли участие известные актеры: Мэтт Дэймон, Гвинет Пэлтроу, Кейт Бланшетт и другие.

Сойдя с парома, туристы сразу оказываются на одном из самых близких к порту пляжей. Однако лучшее побережье архипелага находится в Chiaiolella.

Обязательно посетите аббатство Святого Архангела Михаила. Монастырь возвышается на скале Терра Мурата. В здании находится библиотека, в которой хранят древние манускрипты. А в катакомбах можно увидеть фрески.

Через замок д'Авалос проложен мост на остров Виварий. Здесь советуем не обходить природный заповедник.

Курортам Италии есть чем удивлять гостей. Поэтому обязательно посетите один из них.

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