"Всадник на акуле": мужчина прыгнул рыбе на спину и получил серьезные травмы

Мужчина по имени Арон Мойр, которого СМИ прозвали "всадник на акуле", получил серьезные травмы после нападения лимонной акулы у побережья Австралии. Очевидцы заявляют, что он специально спровоцировал морского обитателя, когда прыгнул ему на спину.

После произошедшего мужчину отвезли в Королевскую больницу Перта. Сейчас его состояние довольно тяжелое, передает издание Daily Star (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Также известно, что ранее Арон Мойр уже совершал подобные поступки. В 2014 году он также прыгнул на спину морскому животному, однако тогда все обошлось без травм. После этого мужчина заявил, что сожалеет о сделанном и назвал свое поведение безответственным.

Видео дня

"Я был идиотом в тот момент, но я работал с акулами долгое время, и я понимаю их поведение", – объяснился тогда Мойр.

Считается, что лимонная акула редко нападает на людей, если ее не спровоцировать. В дикой природе особи достигают более 340 см в длину. Вес взрослой лимонной акулы 180 килограммов. Обычно акула охотится на рыб, но также и на моллюсков и птиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на острове Ахилл, который расположен на западном побережье Ирландии, две акулы приблизились к берегу максимально близко. Отдыхающие успели запечатлеть этот невероятный момент на видео.