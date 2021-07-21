Две огромные акулы подплыли близко к берегу: туристы успели снять это на видео

На острове Ахилл, который расположен на западном побережье Ирландии, две акулы приблизились к берегу максимально близко. Отдыхающие успели запечатлеть этот невероятный момент на видео.

В опубликованном ролике можно заметить, как из-под воды появляются два плавника. В нескольких метрах в этот момент плавали дети и взрослые. Об этом сообщает издание Daily Star (чтобы смотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы).

Несмотря на то, что все присутствующие испугались и начали выкрикивать "Боже мой", они продолжали оставаться в воде и наблюдать за происходящим.

Видео дня

Видео с акулами, плавающими у берега, посмотрело уже 240 тысяч пользователей и собрало почти тысячу комментариев в Tik Tok.

Кто-то из юзеров предположил, что акулы относятся к виду гигантских или исполинских акул, которые не опасны для человека. Также появилась версия, что это проплывала самка со своим детенышем, поскольку плавники были разных размеров.

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Ги гантская акула , или исполинская акула – крупная пелагическая акула из отряда ламнообразных (Lamniformes). Единственный современный вид рода гигантских акул (Cetorhinus) и всего семейства цеториновых, или гигантских акул (Cetorhinidae). Это второй по величине вид рыб после китовой акулы.

Подобно китовой, гигантская акула питается планктоном, однако не всасывает воду, а просто плавает с открытой пастью, фильтруя через жабры все, что в нее попадет. Не представляет опасности для человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователей удивил ролик, на котором собака познакомилась с дельфином в море. Он подплыл очень близко, и хозяйка пса успела запечатлеть этот момент.