Во Франции змея заползла под футболку туристу и укусила его

Турист оказался в критическом состоянии после укуса змеи, залезшей ему под футболку, когда он дремал на улице на юго-западе Франции. Во время прогулки с семьей 49-летний мужчина решил отдохнуть на траве близ Лескуна, Беарна, популярного места для туристов.

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Пока он спал, змея залезла ему под футболку, возможно, ища укрытие от солнца. Затем она укусила его, вызвав у потерпевшего анафилактический шок, поскольку у него обнаружилась сильная аллергия на змеиный яд. Об этом сообщает Connexion France.

По имеющейся информации он, вероятно, шевельнулся, что могло испугать животное. Экстренные службы, вызванные на место происшествия, должны были стабилизировать состояние мужчины, прежде чем транспортировать его в больницу в Пау вертолетом. На данный момент о его состоянии ничего неизвестно.

Спасатели считают, что мужчину укусила гадюка аспид (франц. – vipère aspic), которая распространена в регионе. Эта змея обычно пуглива и убегает от большинства движений, звуков или вибраций, особенно вызванных человеком. Укусы гадюк могут быть смертельными: около 4% случаев заканчиваются смертью, если вовремя не оказать помощь. Ежегодно во Франции регистрируется около тысячи жалоб на укусы змей, причем чаще всего кусают именно туристов.

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