Российских туристов, хитростью пытавшихся попасть в Германию, 'завернули' в аэропорту

Российская туристка по имени Екатерина пожаловалась, что ее и других граждан РФ "завернули" в немецком аэропорту из-за неправильных документов. Они хитростью хотели попасть в страну, надеясь на невнимательность пограничников.

Видео дня

Об этом россиянка рассказала в своем блоге, дорогой домой. Весь ее сложный маршрут из точки А (Москвы) в точку Б (Франкфурт) оказался напрасным.

Екатерина решила, что она умнее европейских законов, поэтому сделала себе испанскую мультивизу. Выбор россиянки пал на эту страну не случайно. Там у нее есть друзья, которые помогли туристке сделать разрешение на пребывание в Испании.

Однако в стране она задерживаться и не планировала. Прилетев из Стамбула в Барселону – поскольку для россиян небо над Европой закрыто – Екатерина отправилась дальше, в Германию.

Там ее встретили местные стражи порядка, которые посмотрели на испанскую визу, и отправили незваную гостю домой.

"Задержали еще до паспортного контроля и получения багажа. У них была открытая стойка с полицейскими из-за будущего чемпионата. Из-за того, что виза испанская, посчитали это обманом", – пожаловалась россиянка.

Ее отвели в отдельную комнату, где три полицейских допросили туристку, после чего решили не только отправить ее в Россию, но и аннулировать испанскую визу. Так же поступили с другими путешественниками, пытавшимися незаконно попасть в страну. На туристку также наложили штраф в размере 800 евро (36 тысяч гривен).

Ранее OBOZ.UA писал, что уборщица гостиницы в Турции выбросила кроссовки Balenciaga россиянина в помойку. Новенькую обувь еще ни разу не обували.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!