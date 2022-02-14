Тунис изменил правила въезда для туристов, а Индия отменила карантин: что нужно знать украинцам

Тунис ввел новое правило въезда для всех иностранных туристов – обязательное заполнение электронной декларации здоровья E7mi Border Health с 15 февраля. А Индия уже с 14 февраля смягчила ограничения, отменив обязательную недельную самоизоляцию по прибытию.

Как передает Travel Weekly, в целом попасть в Тунис тоже будет легче: путешественники старше 18 лет будут освобождены от необходимости проходить тест на коронавирус, если предъявят сертификат о полной вакцинации. Дети старше шести лет, не получившие прививки, должны пройти ПЦР менее чем за 48 часов или экспресс-тест менее чем за 24 часа до поездки.

Что касается декларации E7mi Border Health, то форма заполняется онлайн на одном из трех языков (английском, французском или арабском) не позднее чем за четыре дня до пересечения границы.

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На сайте придется указать персональные данные (имя и фамилия, национальность, страна проживания, дата рождения, номер паспорта), сроки поездки, сведения о вакцинации и ранее полученных положительных COVID-тестах. Также нужно написать свой номер телефона и адрес электронной почты.

При этом если турист едет в Тунис не один, ему необходимо указать конкретный курорт и забронированный там отель. Если все обязательные поля будут заполнены и данные будут корректными, на почту пользователя придет QR-код. Его нужно распечатать и предъявить во время регистрации на рейс.

Власти Индии тоже сменили правила пересечения своей границы. Они рекомендовали туристам наблюдать за состоянием своего здоровья. Отправляться на семидневную самоизоляцию нужно будет только в случае проявления каких-либо подозрительных симптомов, сообщается в постановлении правительства.

Также было отменено правило, требовавшее повторно сдавать ПЦР-тест на восьмой день после прибытия в страну.

Перед путешествиям иностранные туристы должны зарегистрироваться на портале Air Suvidha, куда нужно загрузить анкету и необходимые медицинские документы. Рекомендуется также установить приложение Aarogya Setu, однако эта норма не является обязательной.

Как ранее писал OBOZREVATEL: