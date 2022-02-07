Австралия впервые за два года откроет границы для полностью вакцинированных туристов

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что страна планирует впервые за два года открыть границы для туристов со всех уголков мира. Закон вступит в силу 21 февраля 2022 года и будет распространяться только на дважды вакцинированных путешественников.

Об этом сообщило издание Reuters, ссылаясь на слова чиновника. Отмечается, что в течение нескольких месяцев правительство упрощало въезд для владельцев гуманитарных виз, временных виз для родственников, а также международных специалистов и групп студентов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Если вы прошли полную вакцинацию, мы с нетерпением ждем вас в Австралии", – говорится в сообщении Скотта Моррисона.

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Открытие границ для туристов является первым с марта 2020 года случаем, когда люди могут путешествовать в Австралию из любой точки мира при условии, что они вакцинированы. Ранее въезд без "уважительной причины" не разрешался даже для тех путешественников, которые получили две прививки.

Директор Австралийского совета по туризму и экспорту Питер Шелли в беседе с журналистами отметил, что в течение 2 лет туристическая отрасль в стране "стояла на коленях", однако теперь ситуация должна измениться.

"В течение двух лет после закрытия границ отрасль стояла на коленях. Теперь мы можем направить наши коллективные усилия на восстановление отрасли, которая находится в запущенном состоянии", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL писал, что правительство Франции обновило правила пересечения границ. О том, что изменится для украинцев, можно прочесть в материале.