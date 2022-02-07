Австралия впервые за два года откроет границы для полностью вакцинированных туристов

Катерина Малай
Новости
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Австралия впервые за два года откроет границы для полностью вакцинированных туристов

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что страна планирует впервые за два года открыть границы для туристов со всех уголков мира. Закон вступит в силу 21 февраля 2022 года и будет распространяться только на дважды вакцинированных путешественников.

Об этом сообщило издание Reuters, ссылаясь на слова чиновника. Отмечается, что в течение нескольких месяцев правительство упрощало въезд для владельцев гуманитарных виз, временных виз для родственников, а также международных специалистов и групп студентов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Если вы прошли полную вакцинацию, мы с нетерпением ждем вас в Австралии", – говорится в сообщении Скотта Моррисона.

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Австралия планирует впервые за два года открыть границы для туристов со всех уголков мира

Открытие границ для туристов является первым с марта 2020 года случаем, когда люди могут путешествовать в Австралию из любой точки мира при условии, что они вакцинированы. Ранее въезд без "уважительной причины" не разрешался даже для тех путешественников, которые получили две прививки.

Директор Австралийского совета по туризму и экспорту Питер Шелли в беседе с журналистами отметил, что в течение 2 лет туристическая отрасль в стране "стояла на коленях", однако теперь ситуация должна измениться.

Закон вступит в силу 21 февраля 2022 года

"В течение двух лет после закрытия границ отрасль стояла на коленях. Теперь мы можем направить наши коллективные усилия на восстановление отрасли, которая находится в запущенном состоянии", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL писал, что правительство Франции обновило правила пересечения границ. О том, что изменится для украинцев, можно прочесть в материале.