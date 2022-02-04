Франция изменила правила въезда для украинцев: кого не пустят без бустерной вакцинации

С 1 февраля 2022 года правительство Франции обновило правила въезда в страну для украинцев. При пересечении границ путешественники из Украины должны предоставить в пунктах пограничного контроля подтверждение о полной вакцинации и отрицательном результате антигенного теста или ПЦР-теста. Однако сертификат будет действовать, если с момента последней прививки не прошло больше 9 месяцев.

В обратном случае, чтобы посетить Францию, туристам необходимо делать бустерную дозу. Об этом сообщается на Facebook-странице консульского подраздела Посольства Украины в ФР.

В качестве третьей прививки действительными будут считаться вакцины Pfizer или Moderna.

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Как и раньше, в случае отсутствия зеленого COVID-сертификата необходимо предоставить документальные подтверждения насущной цели поездки во Францию, то есть такой, которая имеет важное жизненное значение. Кроме того, таким путешественникам нужно иметь отрицательный результат антигенного или ПЦР-теста и соблюдать 7-дневную самоизоляцию.

"Путешествуйте безопасно и не болейте", – подытожили представители консульства в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL: