Франция изменила правила въезда для украинцев: кого не пустят без бустерной вакцинации
С 1 февраля 2022 года правительство Франции обновило правила въезда в страну для украинцев. При пересечении границ путешественники из Украины должны предоставить в пунктах пограничного контроля подтверждение о полной вакцинации и отрицательном результате антигенного теста или ПЦР-теста. Однако сертификат будет действовать, если с момента последней прививки не прошло больше 9 месяцев.
В обратном случае, чтобы посетить Францию, туристам необходимо делать бустерную дозу. Об этом сообщается на Facebook-странице консульского подраздела Посольства Украины в ФР.
В качестве третьей прививки действительными будут считаться вакцины Pfizer или Moderna.
Как и раньше, в случае отсутствия зеленого COVID-сертификата необходимо предоставить документальные подтверждения насущной цели поездки во Францию, то есть такой, которая имеет важное жизненное значение. Кроме того, таким путешественникам нужно иметь отрицательный результат антигенного или ПЦР-теста и соблюдать 7-дневную самоизоляцию.
"Путешествуйте безопасно и не болейте", – подытожили представители консульства в сообщении.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Румыния изменила правила въезда в страну для лиц, которые не были привиты против COVID-19. Теперь срок обязательного карантина для них по приезду уменьшен вдвое – до пяти дней.
С 30 января Германия ужесточила правила въезда в страну для украинцев – теперь граждане обязаны будут пройти 10-дневный карантин после пересечения границы. Украина снова оказалась в списке стран, которые в ФРГ считают государствами с высоким риском заражения коронавирусом.
Власти Кипра тоже ужесточили правила въезда для иностранных путешественников (с 31 января 2022 года). Детали читайте по ссылке.