Румыния смягчила правила въезда для невакцинированных туристов: что изменится

Румыния изменила правила въезда в страну для лиц, которые не были привиты против COVID-19. Теперь срок обязательного карантина для них по приезду уменьшен вдвое – до пяти дней.

Кроме того, власти решили отказаться от списка стран эпидемиологического риска. Соответствующее решение принял Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии (CNSU), передает Romania Journal.

Пятидневная изоляция после пересечения границы обязательна для путешественников, которые:

- не получили две прививки против коронавируса (подтверждением вакцинации является цифровой сертификат ЕС);

- не перенесли инфекцию за последние шесть месяцев;

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- или не предоставили негативный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Из этого правила есть исключения. От карантина освобождаются:

- несовершеннолетние;

- лица, которые проезжают через Румынию транзитом и покидают страну в течение 24 часов после въезда;

- учащиеся и студенты, граждане государства и люди с местом жительства за пределами Румынии, которые посещают курсы некоторых румынских учебных заведений;

- водители автотранспортных средств с разрешенной максимальной грузоподъемностью более 2,4 тонны для перевозки грузов, а также водители авто с числом сидячих мест более девяти (включая место водителя), осуществляющие перевозки лиц и совершающие поездки в служебных интересах;

- лица, переданные румынским властям на основании соглашений о реадмиссии, возвращенные в ускоренном порядке;

- члены дипломатических представительств, консульских учреждений, других аккредитованных диппредставительств, а также владельцы дипломатических или служебных паспортов, сотрудники, приравненные к дипломатическому персоналу;

- пилоты воздушных судов и их штурманы, машинисты локомотивов и железнодорожники;

- румынский морской персонал или лица, осуществляющие обмен экипажей на борту судов, находящихся в румынских портах, независимо от флага корабля;

- технический персонал, работающий на стационарных и мобильных нефтегазодобывающих платформах в исключительной экономической зоне Румынии;

- сотрудники национальной системы обороны, общественного порядка и национальной безопасности, которые возвращаются в Румынию после деятельности, осуществляемой в профессиональных интересах за границей.

Напомним, что в Румынии одобрены такие вакцины против COVID-19: Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.

Как ранее писал OBOZREVATEL: