Португалия открыла границы для украинцев: названы условия и сроки

Португалия с полуночи 26 июля разрешила въезд в страну для граждан Украины. Решение правительства пока носит временный характер и будет действовать до 8 августа, включительно.

Об отмене ограничений в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что это касается всех типов путешествий.

"Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий украинцев, согласно рекомендации Совета ЕС", – подчеркнул глава МИД.

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По данным на сайте консульской службы ведомства, соответствующее решение правительство Португалии приняло 23 июля, а действовать оно начинает с 26 числа того же месяца.

Согласно документу, в Португалию могут въезжать украинцы с негативным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не позднее, чем за 72 часа до подачи документов. Эта мера не действует на детей до 12 лет.

Пускать будут и со справками о результате быстрого теста на антитела. Он должен быть сделан не более, чем за 48 часов.

Также въезд разрешен тем, у кого есть COVID-сертификат в бумажном или электронном виде, выданный в любой стране ЕС.

В то же время разрешат въезд некоторым категориям граждан без европейского сертификата:

при наличии действующего вида на временное или постоянное проживание в стране и справки о негативном ПЦР-тесте или же тесте на антитела;

при наличии документов, подтверждающих статус члена семьи гражданина ЕС, но и в этом случае необходимы справки об одном из перечисленных выше видов теста.

В стране признаны и применяются четыре вакцины против коронавируса. Это Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.

Отметим, что ранее въезд гражданам Украины разрешили Словакия и Словения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет ЕС с 15 июля разрешил въезд украинцам. Поскольку это является рекомендацией, каждая страна самостоятельно принимает соответствующее решение.