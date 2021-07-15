В Евросоюзе открыли границы для украинцев: что разрешили

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Новости
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В ЕС открыли границы для украинцев

Украинцы с 15 июля получили возможность свободно путешествовать в страны Европейского Союза. В то же время, в зависимости от правил того или иного государства, для этого туристам может потребоваться сертификат о вакцинации против коронавируса или наличие отрицательного теста.

Соответствующее решение об открытии границ для граждан Украины в Совете ЕС приняли в этот четверг, оно носит рекомендательный характер.

Так, после рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Руанда и Таиланд, а в список добавлена ​​Украина.

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Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет и далее регулярно пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.

Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 15 июля 2021 года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих стран:

  • Албания

  • Армения

  • Австралия

  • Азербайджан

  • Босния и Герцеговина

  • Бруней-Даруссалам

  • Канада

  • Израиль

  • Япония

  • Иордания

  • Ливан

  • Черногория

  • Новая Зеландия

  • Катар

  • Молдова

  • Республика Северная Македония

  • Саудовская Аравия

  • Сербия

  • Сингапур

  • Южная Корея

  • Украина (новая)

  • Соединенные Штаты Америки

  • Китай, при условии подтверждения взаимности

Украину включили в список стран, туристам из которых рекомендовано разрешить въезд в ЕС.

Напомним: о таком намерении Евросоюза стало известно накануне, 14 июля. Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвиак из Брюсселя написал в Twitter, что ранее въезд также позволили гражданам Молдовы, Армении и Азербайджана.

"Сегодня послы ЕС решили добавить Украину в рекомендованный список третьих стран, для которых следует отменить ограничения на поездки в ЕС. Список должен быть официально обновлен завтра", – отметил он.

ЕС открыл границы для туристов из Украины

Глава Кабмина Денис Шмыгаль на заседании правительства 14 июля добавил, что Евросоюз внес Украину в "зеленый список" государств и рекомендовал отменить ограничения на путешествия для ее граждан.

Отметим: такой "зеленый свет" не означает, что украинцы беспрепятственно смогут въезжать на территорию всех стран-членов Европейского Союза. Ведь решение Совета ЕС является лишь рекомендацией для этих государств. Там правительства сами должны решать, включать ли третьи страны в национальные "зеленые перечни", в частности, учитывая эпидемическую ситуацию собственную и того государства, с которого прибывают туристы.

На карте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Украина обозначена серым цветом

На карте ECDC Украина обозначена серым цветом

OBOZREVATEL узнал подробнее, что теперь разрешено во время путешествий.

Таким образом, теперь туристы могут путешествовать в ЕС лишь при предъявлении негативного ПЦР-теста на коронавирус. Его необходимо сделать не более, чем за 72 часа до пересечения границы.

В то же время некоторые страны-члены ЕС могут требовать от путешественников отправиться на самоизоляцию или двухнедельный карантин.

При этом, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в третьей стране, государства ЕС могут ввести срочные ограничения на все поездки.

Как сообщал OBOZREVATEL, предполагается, что в Украине могут сделать обязательной вакцинацию против коронавируса. Если соответствующее решение примет главный санврач страны, за отказ от прививки украинцев будут наказывать.

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