В Евросоюзе открыли границы для украинцев: что разрешили

Украинцы с 15 июля получили возможность свободно путешествовать в страны Европейского Союза. В то же время, в зависимости от правил того или иного государства, для этого туристам может потребоваться сертификат о вакцинации против коронавируса или наличие отрицательного теста.

Соответствующее решение об открытии границ для граждан Украины в Совете ЕС приняли в этот четверг, оно носит рекомендательный характер.

Так, после рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Руанда и Таиланд, а в список добавлена ​​Украина.

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Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет и далее регулярно пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.

Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 15 июля 2021 года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих стран:

Албания

Армения

Австралия

Азербайджан

Босния и Герцеговина

Бруней-Даруссалам

Канада

Израиль

Япония

Иордания

Ливан

Черногория

Новая Зеландия

Катар

Молдова

Республика Северная Македония

Саудовская Аравия

Сербия

Сингапур

Южная Корея

Украина (новая)

Соединенные Штаты Америки

Китай, при условии подтверждения взаимности

Напомним: о таком намерении Евросоюза стало известно накануне, 14 июля. Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвиак из Брюсселя написал в Twitter, что ранее въезд также позволили гражданам Молдовы, Армении и Азербайджана.

"Сегодня послы ЕС решили добавить Украину в рекомендованный список третьих стран, для которых следует отменить ограничения на поездки в ЕС. Список должен быть официально обновлен завтра", – отметил он.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль на заседании правительства 14 июля добавил, что Евросоюз внес Украину в "зеленый список" государств и рекомендовал отменить ограничения на путешествия для ее граждан.

Отметим: такой "зеленый свет" не означает, что украинцы беспрепятственно смогут въезжать на территорию всех стран-членов Европейского Союза. Ведь решение Совета ЕС является лишь рекомендацией для этих государств. Там правительства сами должны решать, включать ли третьи страны в национальные "зеленые перечни", в частности, учитывая эпидемическую ситуацию собственную и того государства, с которого прибывают туристы.

На карте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Украина обозначена серым цветом

OBOZREVATEL узнал подробнее, что теперь разрешено во время путешествий.

Таким образом, теперь туристы могут путешествовать в ЕС лишь при предъявлении негативного ПЦР-теста на коронавирус. Его необходимо сделать не более, чем за 72 часа до пересечения границы.

В то же время некоторые страны-члены ЕС могут требовать от путешественников отправиться на самоизоляцию или двухнедельный карантин.

При этом, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в третьей стране, государства ЕС могут ввести срочные ограничения на все поездки.

Как сообщал OBOZREVATEL, предполагается, что в Украине могут сделать обязательной вакцинацию против коронавируса. Если соответствующее решение примет главный санврач страны, за отказ от прививки украинцев будут наказывать.