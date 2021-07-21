Словакия открыла границы для украинцев: какие требования

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Новости
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Словакия открыла границы для украинцев: какие требования

Словакия разрешила въезд в страну украинским туристам. Пускать будут тех, кто полностью прошел вакцинацию.

Об этом в Twitter 21 июля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уточнил, что не привитым гражданам придется пройти самоизоляцию.

"Словакия открылась для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией", – написал глава МИД.

По данным на сайте Минздрава Украины, правила пересечения границы Словакии изменились с 9 июля.

Видео дня
Словакия разрешила въезд вакцинированным украинцам.

Отметим, что в стране применяются четыре вакцины против коронавируса. Это препараты Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Modernа и Johnson & Johnson.

Пост Дмитрия Кулебы.

Ранее Словения открыла свои границы для граждан Украины. Чтобы попасть в страну, туристам необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, справку о выздоровлении от коронавируса или быть полностью вакцинированным.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июля стало известно, что Кипр стал пускать украинцев, вакцинированных препаратом CoronaVac. Право на въезд дает сертификат, который в Украине можно получить у семейного врача.

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