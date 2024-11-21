Названы страны Европы, где лучше и хуже всего говорят на английском языке: на каком месте Украина

В сети опубликовали ежегодное исследование Индекса владения английским языком. Первое место заняли Нидерланды с результатом в 636 очков, а вот Украина оказалась на 40-й строчке. В целом наша страна получила 535 баллов, что указывает на средний уровень знаний и составляет на 5 очков больше, чем в прошлом году.

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В общей сложности участие в исследовании от EF Education First принимало 116 стран. Последнее место занял Йемен (394 балла), а среди европейских стран – Азербайджан (465 баллов) и Турция (497 баллов).

Организаторы принимали во внимание именно английский язык, ведь он является вторым наиболее распространенным в мире и языком международного общения. В нынешнем исследовании приняли участие 2,1 миллиона человек, для которых этот язык не является родным.

Максимальное количество баллов в рейтинге достигает цифры 800. Это значит, что в Нидерландах английский знает 79,5% граждан, а в Украине – 66,9%, то есть три из пяти человек владеют им. В то же время медиа Euronews утверждает, что в 2024 году результаты показали общее снижение уровня владения английским языком, а слабыми оказались женщины и студенты.

Топ-10 европейских стран с лучшим уровнем владения английским языком:

Нидерланды (636). Норвегия (610). Швеция (608). Хорватия (607). Португалия (605). Дания (603). Греция (602). Австрия (600). Германия (598). Румыния (593).

Несмотря на то, что Европа доминирует в верхней части рейтинга, оказалось, что в этом году уровень владения английским языком на всем континенте упал в 60% стран. Они все сообщили о более низких результатах, чем были в прошлом году. В то же время, остановилась длительная тенденция снижения знаний языка среди молодежи в возрасте от 18 до 20 лет.

Ранее OBOZ.UA, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) назвала страны Европы с продолжительностью жизни. Лучшая ситуация с демографическими показателями оказалась в Швейцарии, а вот Украина заметно отстает.

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