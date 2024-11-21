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Названы страны Европы, где лучше и хуже всего говорят на английском языке: на каком месте Украина

Катерина Галущенко
Новости
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Названы страны Европы, где лучше и хуже всего говорят на английском языке: на каком месте Украина

В сети опубликовали ежегодное исследование Индекса владения английским языком. Первое место заняли Нидерланды с результатом в 636 очков, а вот Украина оказалась на 40-й строчке. В целом наша страна получила 535 баллов, что указывает на средний уровень знаний и составляет на 5 очков больше, чем в прошлом году.

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В общей сложности участие в исследовании от EF Education First принимало 116 стран. Последнее место занял Йемен (394 балла), а среди европейских стран – Азербайджан (465 баллов) и Турция (497 баллов).

Организаторы принимали во внимание именно английский язык, ведь он является вторым наиболее распространенным в мире и языком международного общения. В нынешнем исследовании приняли участие 2,1 миллиона человек, для которых этот язык не является родным.

Названы страны Европы, где лучше и хуже всего говорят на английском языке: на каком месте Украина

Максимальное количество баллов в рейтинге достигает цифры 800. Это значит, что в Нидерландах английский знает 79,5% граждан, а в Украине – 66,9%, то есть три из пяти человек владеют им. В то же время медиа Euronews утверждает, что в 2024 году результаты показали общее снижение уровня владения английским языком, а слабыми оказались женщины и студенты.

Топ-10 европейских стран с лучшим уровнем владения английским языком:

  1. Нидерланды (636).
  2. Норвегия (610).
  3. Швеция (608).
  4. Хорватия (607).
  5. Португалия (605).
  6. Дания (603).
  7. Греция (602).
  8. Австрия (600).
  9. Германия (598).
  10. Румыния (593).
Названы страны Европы, где лучше и хуже всего говорят на английском языке: на каком месте Украина

Несмотря на то, что Европа доминирует в верхней части рейтинга, оказалось, что в этом году уровень владения английским языком на всем континенте упал в 60% стран. Они все сообщили о более низких результатах, чем были в прошлом году. В то же время, остановилась длительная тенденция снижения знаний языка среди молодежи в возрасте от 18 до 20 лет.

Ранее OBOZ.UA, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) назвала страны Европы с продолжительностью жизни. Лучшая ситуация с демографическими показателями оказалась в Швейцарии, а вот Украина заметно отстает.

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