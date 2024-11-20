Названы страны Европы с самой длинной продолжительностью жизни: Украина отстает. Таблица

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) назвала страны Европы с самой длинной продолжительностью жизни. Лучшая ситуация с демографическими показателями оказалась в Швейцарии, а вот Украина заметно отстает.

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Как пишет Daily Mail, ожидаемая средняя продолжительность жизни в ЕС составляет около 81,5 года. Эти данные значительно улучшились с момента последнего исследования в 2022-м.

Согласно проведенному анализу, первое место, как было отмечено ранее, заняла Швейцария. В среднем жители страны доживают до 84,2 лет. На втором месте очутилась Испания с показателем 84 года. В "тройку самых лучших" также вошла Италия, где люди в среднем живут 83,8 года.

На последнем месте оказалась Молдова. В этой стране Европы ожидаемая средняя продолжительность жизни составляет всего 73,3 года. К сожалению, в нашем государстве ситуация не намного лучше. Украина заняла предпоследнее место. Согласно результатам исследований, в среднем украинцы проживают около 73,4 лет.

Дополнительно исследователи отметили, что женщины в странах ЕС умирают в старшем возрасте, чем мужчины. Приблизительный разрыв этих показателей составляет 5,3 года.

Организация экономического сотрудничества и развития подчеркнула, что средняя продолжительность жизни значительно увеличилась по сравнению с 2022 годом.

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