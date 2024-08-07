Как в триллере 'Челюсти'. Трехметровая акула навела панику на курорте в Великобритании: дети выбегали из моря с криками

В бирюзовой гавани Сент-Айвс, графства Корнуол, расположенного в Великобритании, отдыхающие были шокированы, увидев вблизи акулу длиной 3 метра. Испуганные подростки и дети, в тот момент находившиеся в воде, были вынуждены как можно скорее доплыть до берега.

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Инцидент, который удалось снять очевидцам, напоминал фрагмент из триллера "Челюсти", пишет Daily Mail. По имеющейся информации, около 30 посетителей плавали в океане, когда увидели плавники акулы в нескольких волнах от себя. Однако, несмотря на размер, это морское существо абсолютно безвредно для людей.

Будучи второй по величине рыбой в мире, после китовых акул – "акула гигантская" может пугать на первый взгляд своей огромной пастью и тысячами крошечных крючковатых зубов. Но, по данным National Geographic, у них нет никакого интереса к туристам. Обычно эти существа спокойны, поскольку не любят ничего кроме поедания крошечных организмов, таких как зоопланктон.

49-летний британец, наблюдавший за ситуацией, рассказал: "Я закончил свои поездки на день и прогуливался по набережной, когда заметил молодую купавшуюся у стены гавани акулу. Это невероятно увидеть ее так близко, и это очень редкое явление, поскольку мы уже несколько лет не видели в бухте ни одной акулы". По его словам, дети начали кричать, увидев акулу рядом, не зная, что она не представляет угрозы.

Ранее гигантских акул вылавливали ради их мяса, плавников и печеночного жира, который использовали для изготовления ламп, смазочных масел и духов. Считается, что из Северной Атлантики было вывезено до 100 тысяч существ, популяция которых находилась на грани вымирания.

В 1998 году акулы стали охраняемым видом, но их все еще сбивают на лодках, а также они подвергаются воздействию вредного микропластика и попадают в рыболовные сети. Это один из трех видов акул, которые питаются планктоном и выходят на мелководье в весенние и летние месяцы, чтобы поесть. К слову, еще в начале XIX века Сент-Айвс считали сердцем рыбной промышленности Англии.

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