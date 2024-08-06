"Съехались алкаши со всей страны". Российские туристы забили тревогу из-за грязи и брани на местных курортах: угрожают даже детям
Российские туристы поближе к концу курортного сезона начали жаловаться на состояние пляжей и городов. Они отмечают реки алкоголя, большое количество пьяных людей, высокие цены, ротавирус, агрессивное поведение и угрозы детям.
Как заявляют росмедиа, жалуются на так называемых алкашей, которые съехались со всей РФ, те, кто еще остался более или менее трезв. Ни для кого не секрет, что в лучших своих традициях российские туристы любят портить отдых окружению. Стоит лишь вспомнить стандартное поведение граждан России на зарубежных курортах и массовые жалобы местных жителей на них.
"Такое впечатление, что в Адлер [Сочи] этим летом съехались алкаши со всей страны! Повсюду пьяные компании, причем порой с самого утра. А уже вечером хоть вообще из номера не выходи – всюду мат, кричат песни пьяными голосами, и в кафе, и на улицах, и в парках. Поймите правильно, я не набожная, и вполне способна сама выпить, но когда вокруг люди напиваются до скотского состояния, это не может нравиться", – пожаловалась росмедиа Лариса из Санкт-Петербурга.
Более того, сделать замечания согражданам они не могут – боятся "получить по морде в ответ". Супруги, отдыхавшие в Геленджике на берегу Черного моря, пожаловались, что люди стали значительно агрессивнее.
"Никогда бы не подумала, что в Анапе может быть такое. Да, всегда было грязновато, многолюдно, шумно, но вот так, чтобы слышать на каждом углу пьяную брань, – такое вижу впервые. Сюда и сейчас в основном едут семьи с детьми – но это родителям не мешает напиваться и начинать приставать не только к своим детям, но и к чужим. Однажды мой шестилетний сын играл на пляже в надувной мяч и попал нечаянно в женщину, которая загорала рядом на полотенце. Какими матами она его покрыла! Я не выдержала, сказала – нельзя такие слова детям говорить! Тогда вмешался ее муж и закричал, что таким детям, как мои, вообще надо головы отрывать за плохое поведение", – заявила москвичка Марина.
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