Украинец рассказал о "пережитом аде" в Черногории: цены безумно высокие, море грязное, а пляжи забиты

Украинский политик Виктор Уколов пожаловался на плохие условия отдыха в Черногории. По его словам, цены там слишком высокие, пляжи переполнены, а в море полно мусора.

Подробнее об этом экс-народный депутат рассказал на своей странице в Facebook. Он также уточнил, что цены на еду и лежаки в Будве сильно поднялись – 20 евро придется заплатить путешественнику за один лежак и больше 70 евро за обед на двоих (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Пляжи забиты огромным количеством людей. Везде гремит танцевальная музыка и все заполнено лежаками. Цены безумно высокие – лежак 20 евро в день, или 10 евро в час. Обед по одному блюду на двоих, который вчера в деревне неподалеку стоил 23 евро, в Будве – 72 евро. Море, к сожалению, в 16:00 уже грязное: бычки, целлофановые пакеты, куча другого непонятного мусора", – описал Уколов реалии популярного курорта.

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Политик добавил, что прозрачную воду и хороший пляж в Черногории все же найти можно. Нужно только доехать до Которского залива – там картина абсолютно другая.

"Достаточно заехать в Которский залив – прозрачная вода, бесплатный пляж, замечательные люди. Подниматься пришлось по панорамной дороге, где 28 поворотов серпантина. Теперь мы уже в раю в горах", – говорится в публикации.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в популярном Бердянске туристы жалуются на нашествие комаров, которые "тучами заедают отдыхающих". Также побережье на украинском курорте укрыто мертвыми медузами.