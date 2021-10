Италия ослабляет COVID-запреты: что изменится для туристов

Италия с понедельника, 11 октября, вернулась в "белую" зону карантина, что означает менее строгие COVID-правила как для жителей, так и для туристов. В то же время фактически обязательными для работников будут "Зеленые пропуска" (Green Pass) – с информацией как минимум об одной прививке против коронавирусной инфекции, негативном тесте или перенесенной болезни.

Они также требуются для посещений массовых мероприятий. К примеру, стадионы, театры, кинозалы, дискотеки снова разрешено заполнять больше чем на 50% мест, но только если все посетители предъявили свои сертификаты о вакцинации, соблюдают социальную дистанцию и носят маски. Об этом сказано на сайте Министерства иностранных дел Италии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Что касается Green Pass для трудоустроенных, то правила, как ожидается, вступят в силу с 15 октября. Они касаются как частного, так и государственного сектора.

Работников, которые не прошли вакцинацию или не предоставили негативный ПЦР-тест на COVID-19, будут временно отстранять от должности без заработной платы. Если же человек выйдет на работу без COVID-пропуска, то получит штраф от 600 до 1500 евро.

К слову, такие меры вызвали недовольство среди некоторых итальянцев и даже митинги против решения правительства.

Так, в Риме на площади Пьяцца-дель-Пополо протестная акция собрала около 10 тысяч участников, которые грозились устроить общенациональную забастовку. В ходе мероприятия произошли столкновения с полицией.

Large protest in Rome, Italy, against a mandate requiring proof of vaccination for all workers beginning on October 15th.



Reports of violent clashes with police.pic.twitter.com/fODREvtCPo