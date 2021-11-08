Грузия введет COVID-"пропуска" для туристов: когда начнут действовать новые правила

В Грузии с 1 декабря 2021 года начнут требовать "зеленые пропуска", в том числе и у туристов, для посещения ряда общественных заведений. Речь идет о документе, подтверждающим полную иммунизацию, перенесенный коронавирус или негативный тест.

О новом решении правительства сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает "Эхо Кавказа". Как сказал политик, принцип "зеленого паспорта" будет касаться объектов питания, развлекательных центров, кинотеатров, оперных театров, музеев концертных залов, казино и т.д.

Полный перечень пока обнародован не был. Правительство Грузии должно доработать нормативы и представить их публично позже.

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Уточним: для "зеленого пропуска" подойдут результаты и ПЦР, и быстрого антиген-теста. Первый будет действовать 72 часа, второй – 24.

При этом несовершеннолетние смогут посещать общественные объекты без "зеленого статуса", документ у них требовать не планируют.

На портале tripadvisor.mfa.gov.ua указано, что пока что грузинское правительство не признало "коронавирусные" сертификаты из приложения или портала "Дія". Однако украинцы могут въехать в страну по бумажному свидетельству ВОЗ, выданному семейным врачом.

В случае использования этого сертификата после последней прививки из курса полной иммунизации (любой вакциной) должно пройти как минимум 14 дней.

Кроме того, разрешен въезд гражданам Украины (и владельцам вида на жительство в Украине) на следующих условиях:

Путешествовать необходимо непосредственно из Украины или государств-членов Европейского Союза, Израиля, Турции, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании и Северной Ирландии, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Армении, Азербайджана, Казахстана, РФ, Белоруссии, включая транзитные через третьи страны.

При пересечении сухопутной и морской границы Грузии даже вакцинированным необходимо предоставить ПЦР-тест (при пересечении воздушной границы этого требования нет).

Невакцинированному лицу необходимо предоставить отрицательный ПЦР, проведенный не более чем за 72 часа до поездки. Кроме того, в таком случае на третий день пребывания в стране необходимо снова пройти ПЦР-тестирование – за свой счет.

Дети до 10 лет (независимо от национальности) освобождаются от обязанности проходить ПЦР перед въездом и на третий день после.

Результат тестирования должен быть предоставлен на грузинском, английском или русском языках.

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