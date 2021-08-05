Как провести бюджетный отпуск в Батуми: эксклюзивные советы от тревел-блогеров

Ведущие реалити "У кого больше?" на Новом канале Макс Узол и Оля Манько рассекретили, что посмотреть, что поесть и где сфотографироваться в туристическом городе Грузии, не потратив на это огромное количество денег. Также они назвали самые красивые места в Батуми, откуда открывается потрясающий панорамный вид.

Батуми делится на старый и новый город. В первом хорошо гулять по узким улочкам и дворикам, где вечно сушат белье. А вот в новый город лучше отправляться вечером, когда все светится, горит, мерцает, и все туристы собираются на свето-музыкальное шоу фонтанов. Об этом ведущие сообщили эксклюзивно для OBOZREVATEL (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Тревел-супруги собрали топ локаций города, которые стоит увидеть каждому:

Видео дня

Площадь Европы (адрес: 29 Memed Abashidze Ave)

Батумская набережная, которая тянется на семь километров (адрес: 1 Nikoloz Baratashvili Street)

Памятник влюбленным Али и Нино, которые то сходятся, то расходятся (координаты: 41.65590400331507, 41.643593569004466)

Башня грузинского алфавита (Alphabetic tower) с рестораном на верхушке, который еще и крутится.

Канатная дорога (адрес: Gogebashvili St). Цена на нее немного кусается – 265 грн с человека, но полет над городом захватывает.

Батумский Ботанический сад (Green Cape). Цена входного билета – 132 грн с человека.

Где можно вкусно и недорого поесть

О питании в Грузии стоит переживать в последнюю очередь. Здесь множество заведений, где можно поесть очень вкусно и, главное, не очень дорого. Почти всегда чек за ужин на двоих здесь меньше, чем в Украине. А блюда... Если хотите чего-то интересного, то Макс и Оля озвучили уникальный лайфхак:

"Это просто бомба-место! В двух километрах от центра есть рыбный рынок, где можно выбрать свеженькую рыбу по приятной цене. Сразу на месте ее чистят. А рядом в ресторане, прямо на берегу моря, ее приготовят. Кстати, кроме рыбы можно выбрать любые морепродукты: устрицы, раки, осьминоги и вообще все, что только водится в море. Вкусно!".

Где можно поплавать и позагорать

Многие туристы едут в Батуми, чтобы насладиться "ленивым" отдыхом. Вот, что важно знать об этом:

"Пляжи в Батуми – специфические. Там не песок, а галька, поэтому обязательно возьмите с собой специальные тапочки для купания. Мы для себя выбрали живописные пляжи под скалой и горами, которые находятся в 20 минутах езды от Батуми в сторону аэропорта. Городки называются Гонио и Квариати. А еще в Грузии есть уникальный пляж Уреки, куда ездят оздоравливаться. Он отличается тем, что песчаный. К тому же этот песок – черный!" – отметил ведущий.

Идеальный вид на Батуми

"Чтобы увидеть идеальную панораму на Батуми, нужно подняться по узкому серпантину на гору Самеба. Советуем сделать это на такси. Там найдете храм Святой Троицы с видовыми террасами", – объяснила подробнее Оля Манько.

Известно, что храм был построен во второй половине XIX века. В советские времена он использовался как склад, а в 1986 году церковь полностью сгорела. На ее возобновление понадобилось три года. Сейчас она как новая, потому что прошла полную реставрацию. Вход на территорию и внутрь – бесплатные. Однако он открыт только с 10:00 до 19:00.

Важно также отметить, что есть дрескод. Одежда должна прикрывать все тело. На входе ее выдают бесплатно, но лучше иметь что-то свое на этот случай.

"Панораму не сравнить с фуникулером! Здесь высота – до 400 метров. Видно абсолютно все Батуми! Местные говорят, что отсюда город кажется Нью-Йорком. Согласны!" – поделилась своими впечатлениями Оля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущему тревел-шоу "Орел&Решка. Земляне" на Новом канале Кириллу Макашову удалось побывать в самом священном месте Греции – на горе Афон. Сюда не пускают женщин и самок животных, поэтому на этой вершине расположены только мужские монастыри. Многие люди верят, что даже камушек с этой горы может исцелять.