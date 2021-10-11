Осенний отдых в Грузии: лайфхаки для туристов

Осенью Грузия особенно прекрасна. Погода еще радует солнцем и безоблачным небом, туристов на улицах становится в разы меньше, а цены в отелях падают вдвое. Поэтому OBOZREVATEL подготовил для вас несколько лайфхак для осеннего отдыха в Грузии.

Проживание

И в столице, и в туристических городах Грузии довольно много различных отелей, хостелов и гостевых домов. В октябре цены на размещение в зависимости от региона падают на 20-50%. Но если и снижена цена кажется вам слишком высокой, вы можете воспользоваться услугами коучсерфинга. Это сервис бесплатного проживания туриста у местных. В Грузии такая практика довольно распространена. Тем более, что это гостеприимная страна. И если вас пустит к себе какая-то семья, то вы точно не останетесь голодным.

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Транспорт

Такси в Грузии – дорогое удовольствие. Однако в стране развита сеть общественного транспорта и в любую туристическую локацию можно доехать на автобусе или скоростном поезде. Однако если вы любите комфортное передвижение, можно арендовать авто. Цены на агрегаторах достаточно доступны, а бензин в Грузии значительно дешевле, чем в европейских странах.

Если вы все же решили проехаться на такси, то никогда не соглашайтесь на экскурсию в исполнении водителя. Цены завышении, качество сомнительно, сервиса никакого. Поэтому лучше обратитесь к профессиональным экскурсоводов.

Экскурсии

Для большой компании наилучшим вариантом станет заказ групповой экскурсии в местных бюро. Однако вы можете сэкономить деньги, вооружиться телефоном и прогуляться по городу самостоятельно. К счастью, сейчас можно найти информацию о любом место, а Wi-Fi в стране почти повсеместно: в кафе, гостиницах и даже на остановках общественного транспорта.

Большие экскурсионные туры мы вам брать не советуем. В их цену входят трансфер, кормления, услуги гида, страхование туриста от несчастных случаев и наценка на рекламу. Лучше поехать в соседний город самостоятельно и уже там пойти на экскурсию.

Питание

Главный лайфхак, которым пользуются все опытные туристы в Грузии, это обходить дорогие рестораны и есть в хинкальнях. Удивительно, но меню в столь разных заведениях очень похоже, а вот цены кардинально отличаются.

В Грузии популярна уличная еда. Поэтому стоит хотя бы раз попробовать люля-кебаб в лаваше или шашлык в булочке. Цены на местные блюда вас приятно удивят. Кстати, покупать продукты лучше не в магазинах, а на рынках. Там всегда найдутся свежие фрукты и вкусные национальные сладости. И, конечно, в Грузии стоит попробовать домашнее вино. Его продают везде. Но перед покупкой просите попробовать напиток, ведь его часто разбавляют соком или водой.

Мошенники

К сожалению, в Тбилиси или Батуми можно запросто нарваться на мошенников. Чаще всего они предлагают обменять деньги на очень выгодных условиях или поселиться в дорогом отеле за копейки. Лучше не поддавайтесь на такие провокации и готовьтесь к путешествию заранее, чтобы не остаться в чужой стране с пустыми карманами.

Отдыхать в Грузии осенью – одно удовольствие. Советуем выбирать на этот период путешествия в города древней истории и большим количеством памятников, но и морские курорты вас тоже порадуют. Хорошего отдыха!

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