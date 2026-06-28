Департамент культуры КГГА – и врагов не нужно? Все сами сделаете?

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1. Что планируется построить

На земельном участке на углу ул. Цитадельной и ул. Князей Острожских, 43/11 запланировано строительство 23-этажного жилого дома условной высотой около 72,9 метра с подземной парковкой (наивысший класс последствий – СС3).

Далее текст на языке оригинала.

Замовники – ТОВ "Джі Ем Сі Аллайенс ЛЛП" (зареєстроване у Великій Британії) та ТОВ "Будінвестиції". Будівництво здійснюється на підставі Дозволу на виконання будівельних робіт, виданого ДІАМ 11 серпня 2021 року за № ІУ013210730965.

2. Чому це проблема: ділянка в особливо охоронюваній зоні

Главные истории дня

Ділянка розташована не просто в історичному центрі, а в зоні з найжорсткішими обмеженнями забудови:

Буферна зона ЮНЕСКО (наказ Мінкультури № 412 від 31.01.2020, підтверджений Комітетом ЮНЕСКО 28.07.2021) – максимальна висотність від 12 до 34 метрів, для ділянок поблизу Лаври орієнтовно 18-20 метрів.

Охоронна зона Києво-Печерської лаври (наказ Мінкультури № 233 від 23.03.2017) та комплексу "Київська фортеця" (Цитадель).

Центральний історичний ареал міста та територія археологічної охоронної зони.

Запланована висота 72,9 метра перевищує дозволену для цієї зони щонайменше у 3–4 рази.

3. Хронологія

27.07.2018 – Видано Містобудівні умови та обмеження (МУО), у яких висотність не визначена конкретно, а зазначено "визначити проектом", що суперечить закону.

31.01.2020 – Наказом Мінкультури № 412 затверджено межі буферної зони ЮНЕСКО з жорсткими обмеженнями висотності.

28.07.2021 – Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО офіційно підтвердив межі буферної зони.

10–11.08.2021 – Оформлено нові МУО та видано Дозвіл на будівництво № ІУ013210730965 – попри те, що буферна зона ЮНЕСКО вже діяла 18 місяців.

Червень 2026 р. – Департамент містобудування офіційно підтвердив, що обмеження буферної зони внесені до містобудівного кадастру, а ДІАМ підтвердила відсутність погодження проєкту з органом охорони культурної спадщини.

4. Які норми порушено

Режим буферної зони ЮНЕСКО. Дозвіл і нові МУО видані у серпні 2021 року – через 18 місяців після набрання чинності наказом № 412/2020 – без урахування обмежень висотності.

Відсутність погодження органу охорони культурної спадщини (ст.ст. 26, 32 Закону "Про охорону культурної спадщини"), що підтвердила сама ДІАМ.

Незаконний зміст МУО. Закон вимагає зазначати конкретну висотність у метрах; формулювання "визначити проектом" є незаконним.

Ігнорування "блакитних ліній" (ДБН Б.2.2-12:2019) — обмежень висоти й силуету для збереження історичних панорам.

Порушення міжнародних зобов'язань щодо інформування Комітету ЮНЕСКО про наміри будівництва в буферній зоні.