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Оксана Данченко
Оксана Данченко

Блог | И враги не нужны: в особо охраняемой зоне вблизи Лавры хотят построить 23-этажку

И враги не нужны: в особо охраняемой зоне вблизи Лавры хотят построить 23-этажку
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Департамент культуры КГГА – и врагов не нужно? Все сами сделаете?

1. Что планируется построить

На земельном участке на углу ул. Цитадельной и ул. Князей Острожских, 43/11 запланировано строительство 23-этажного жилого дома условной высотой около 72,9 метра с подземной парковкой (наивысший класс последствий – СС3).

Далее текст на языке оригинала.

Замовники – ТОВ "Джі Ем Сі Аллайенс ЛЛП" (зареєстроване у Великій Британії) та ТОВ "Будінвестиції". Будівництво здійснюється на підставі Дозволу на виконання будівельних робіт, виданого ДІАМ 11 серпня 2021 року за № ІУ013210730965.

И враги не нужны: в особо охраняемой зоне вблизи Лавры хотят построить 23-этажку

2. Чому це проблема: ділянка в особливо охоронюваній зоні

Ділянка розташована не просто в історичному центрі, а в зоні з найжорсткішими обмеженнями забудови:

  • Буферна зона ЮНЕСКО (наказ Мінкультури № 412 від 31.01.2020, підтверджений Комітетом ЮНЕСКО 28.07.2021) – максимальна висотність від 12 до 34 метрів, для ділянок поблизу Лаври орієнтовно 18-20 метрів.
  • Охоронна зона Києво-Печерської лаври (наказ Мінкультури № 233 від 23.03.2017) та комплексу "Київська фортеця" (Цитадель).
  • Центральний історичний ареал міста та територія археологічної охоронної зони.

Запланована висота 72,9 метра перевищує дозволену для цієї зони щонайменше у 3–4 рази.

И враги не нужны: в особо охраняемой зоне вблизи Лавры хотят построить 23-этажку

3. Хронологія

  • 27.07.2018 – Видано Містобудівні умови та обмеження (МУО), у яких висотність не визначена конкретно, а зазначено "визначити проектом", що суперечить закону.
  • 31.01.2020 – Наказом Мінкультури № 412 затверджено межі буферної зони ЮНЕСКО з жорсткими обмеженнями висотності.
  • 28.07.2021 – Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО офіційно підтвердив межі буферної зони.
  • 10–11.08.2021 – Оформлено нові МУО та видано Дозвіл на будівництво № ІУ013210730965 – попри те, що буферна зона ЮНЕСКО вже діяла 18 місяців.
  • Червень 2026 р. – Департамент містобудування офіційно підтвердив, що обмеження буферної зони внесені до містобудівного кадастру, а ДІАМ підтвердила відсутність погодження проєкту з органом охорони культурної спадщини.
И враги не нужны: в особо охраняемой зоне вблизи Лавры хотят построить 23-этажку

4. Які норми порушено

  • Режим буферної зони ЮНЕСКО. Дозвіл і нові МУО видані у серпні 2021 року – через 18 місяців після набрання чинності наказом № 412/2020 – без урахування обмежень висотності.
  • Відсутність погодження органу охорони культурної спадщини (ст.ст. 26, 32 Закону "Про охорону культурної спадщини"), що підтвердила сама ДІАМ.
  • Незаконний зміст МУО. Закон вимагає зазначати конкретну висотність у метрах; формулювання "визначити проектом" є незаконним.
  • Ігнорування "блакитних ліній" (ДБН Б.2.2-12:2019) — обмежень висоти й силуету для збереження історичних панорам.
  • Порушення міжнародних зобов'язань щодо інформування Комітету ЮНЕСКО про наміри будівництва в буферній зоні.
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Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...
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