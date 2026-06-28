Как сообщает Deutsche Welle, христианский демократ Штефен Герхард Штели, полемизируя со сверхпопулярной полуфашистской партией "Альтернатива для Германии", процитировал Фридриха Шиллера:

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"Тщетно, немцы, надеетесь вы стать нацией. Вы способны на большее – станьте людьми".

Скольких войн избежало бы человечество, если бы каждый народ осознавал для себя такую весьма несложную логику!

В разные века "основоположники космополитизма" Сократ, Диоген, Вольтер, Руссо, Кант, Толстой с этим подходом согласились бы.

Но пока многим больше понятна (хоть, может, и без имен) "линия" Достоевского-Жаботинского-Навроцкого…