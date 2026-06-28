Голливудский секс-символ Микки Рурк теперь без зубов: как жизнь отомстила звезде "Города грехов", у которого была наркозависимость и долги

73-летний американский актер Микки Рурк, которого в 1980–1990-х годах считали одним из главных секс-символов Голливуда, шокировал своей внешностью. Папарацци сфотографировали звезду "Города грехов" в Лос-Анджелесе (США) без нескольких передних зубов и в грязной одежде.

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Как сообщает Page Six, актера заметили во время прогулки с тремя собаками. Рурк пытался остаться незамеченным, натянув на голову капюшон серой толстовки. Также он был одет в рваные светлые джинсы, белые кроссовки и солнцезащитные очки-авиаторы.

Однако скрыть внешность не удалось. Фотографы зафиксировали, что у Рурка отсутствуют несколько передних зубов. Также на снимках заметны пятна под ртом и на одежде актера.

Новые кадры появились лишь через несколько месяцев после сообщений о финансовых проблемах актера, выселении из арендованного дома и слухах о жизни "от гонорара к гонорару".

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Еще в начале года о Рурке заговорили в западных медиа из-за судебного спора с арендодателем. Владелец дома обвинил актера в неуплате почти 60 тысяч долларов аренды и добился его выселения. Сам Рурк уверял, что перестал платить из-за неприемлемых условий проживания, в частности из-за проблем с грызунами и неисправной сантехникой.

После выселения медиа сообщали, что актер временно поселился в роскошном отеле в Западном Голливуде, где стоимость номера начинается примерно от 550 долларов за ночь.

В то же время его подруга Лия-Джоэль Джонс запустила кампанию на GoFundMe, чтобы помочь ему приобрести жилье. Сам Рурк категорически открестился от сбора средств и заявил, что никого не просил о финансовой помощи.

Знакомые актера описывают его положение как "богатый бедный". Рурк продолжает зарабатывать на съемках и телевизионных проектах, однако быстро тратит деньги, из-за чего фактически живет от одного гонорара до другого.

Кардинальные изменения во внешности актера начались еще много лет назад. Сам Рурк объяснял их последствиями боксерской карьеры. Он рассказывал, что перенес пять операций на носу и операцию на скуле после многочисленных травм, а также признавал, что обратился "не к тому пластическому хирургу", из-за чего результат оказался неудачным.

Впрочем, инсайдеры также связывали нынешнее состояние знаменитости с многолетним злоупотреблением алкоголем и наркотиками. Образ жизни актера не мог не сказаться на его здоровье и внешности.

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