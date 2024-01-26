Названа самая дешевая и самая дорогая неделя для летнего отдыха с сервисом all inclusive

Хоть за окном снег и мороз, но летние отпуска не за горами. Именно в это время года трудно забронировать отели, потратить меньше всего денег за время путешествия и насладиться видами с отсутствием массы туристов. Поэтому уже можно выбирать неделю для лучшего 7-дневного отдыха летом.

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Британская газета Metro со ссылкой на исследование Which? заявила, что самыми популярными неделями для уикенда являются 27 июля – 3 августа и 3 августа – 10 августа. Соответственно, именно эти два периода будут самыми дорогими для отдыха, ведь пользуются наибольшим спросом среди туристов.

Самым дешевым периодом путешествий стала последняя неделя лета, а именно 24 – 31 августа, когда большинство студентов и школьников собираются на обучение. Исследование показало, что в среднем разница между самыми дорогими и дешевыми периодами отдыха составляет $156 (5850 гривен).

Оказалось, что наиболее низким в цене 7-дневным отпуском all inclusive на человека стало североафриканское направление, а точнее страна Марокко. За люксовый отдых придется заплатить в среднем $1200 (45,7 тысячи гривен).

Среди Средиземного моря расположилась еще одна недорогая для туристов страна. На Мальте путешествие обойдется немного дороже – в $1370 (51,4 тысячи гривен). Яркие фестивали и дружелюбные люди – это то, что предлагает эта страна.

С такими же расценками есть страна, которая располагается относительно недалеко от Украины – Болгария. Она идеальна для семейных путешествий с детьми.

Самой дорогой из самых дешевых стран стала Португалия. В среднем all inclusive отдых обойдется в $1700 (64 тысяч гривен). Эту страну стоит посетить как минимум ради песочных пляжей, вкусной еды и невероятных ландшафтов.

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