Идеальное соотношение цены и качества: названо самое дешевое туристическое направление 2024 года

Этот город точно не приходит первым в голову, когда речь идет об отдыхе за границей, – Нью-Дели. Оказывается, столица Индии богата различными достопримечательностями культуры и заведениями. Кроме того, она – идеальное соотношение цены и качества, ведь является недорогим туристическим направлением и богата хорошими местами.

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Издание Wethrift провело небольшое исследование среди самых бюджетных для путешествия городов и оказалось, что Нью-Дели стал самым дешевым, получив 69,2 балла из 80-ти. Учитывались такие факторы, как цены на жилье, еду, аттракционы и транспорт.

Цены на жилье и развлечения

Согласно данным исследования, для путешествия на двоих на жилье нужно будет потратить в среднем $50 (1960 гривен). Небольшой поход в продуктовый магазин обойдется в $22 (850 гривен), а напитки в $1,5 (60 гривен).

Билеты на развлечения и экскурсии стоят в среднем $64 (2,5 тысячи гривен). Это вышло почти в половину дешевле, чем в Стамбуле в Турции и Мадриде в Испании.

Еда

Кухня – это то, чем славится Нью-Дели. В городе можно найти вкусную уличную еду мирового класса по очень низким ценам. В "Чандне Чоук" Metro советует отведать сочного шашлыка из баранины, на рынке "Карол Баг" купить приправленный чоле бхатуре, а на "Ладжпат Нагар" попробовать жареные момо.

По данным исследования, уличные вкусности обойдутся в $2,5 (90 гривен).

Транспорт

Транспорт здесь также дешевый. За проезд нужно будет заплатить примерно $0,40 (14 гривен). Выбор транспорта также широк: такси, рикша или даже метро, имеющее 255 станций.

Яркая ночная жизнь

"У Дели есть хорошие клубы и бары, которые остаются открытыми всю ночь, если там толпа. Здесь есть что-то вроде многоуровневой сцены ночной жизни. Многие клубы функционируют как рестораны в течение дня, но когда ужин заканчивается около 10 вечера, музыка крутится, и барная сцена берет вверх. Многие из этих клубов закрываются в 1:00 ночи, но бары остаются открытыми позже. Танцевальные клубы похожи на города-призраки до полуночи, но продолжают работать до позднего/раннего шесть часов утра", – рассказала Сюзанна.

Мигрантка Сюзанна ведет свой блог о Нью-Дели и проживает в столице Индии три года.

Лучшее время для путешествия в Нью-Дели

Следует планировать свой визит в Нью-Дели в соответствии с погодными условиями. Май является самым жарким месяцем в Индии, поэтому прибыв туда в этом месяце, есть риск не получить тех великолепных впечатлений, которые предлагает Нью-Дели.

Кроме того, можно подстроить свою поездку к разным фестивалям, например: Дивали (31 октября в 2024 году), Холи (24 марта в 2024 году), Наваратри, который длится девять ночей в октябре и большой парад на День Республики Индии (26 января).

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