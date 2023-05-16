От Болгарии до Кипра: лучшие курорты Европы для пляжного отдыха с семьей

Голубое море и горячий песок… Что еще нужно для спокойного отдыха с семьей? Та много чего: чтобы цены не кусались, гостиницы были убранными и комфортными, рядом находились какие-то туристические аттракции, дорога в аэропорт длилась не целую вечность, персонал был приветлив и так до бесконечности. Какие же курорты Европы лучше всего соответствуют всем требованиям – читайте в подборке OBOZREVATEL.

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Несебр, Болгария

Несебр – один из лучших курортов Болгарии. Он сочетает в себе невероятную природу, старинную архитектуру, чистые многокилометровые пляжи, красивую инфраструктуру и вкусную кухню. Этот город идеально подходит для семейного отдыха, особенно если вы отправляетесь в путешествие с детьми.

Болгарский курорт считается достаточно бюджетным, так что его может себе позволить практически каждый. Цены на номера в отеле на троих здесь стартуют от €30 в сутки. И это уже с завтраками.

Кроме того, здесь очень много разных развлечений. Например, в 15 минутах от Несебра расположен самый большой аквапарк страны – "Paradise". Здесь будет весело не только детям, но и взрослым.

Также советуем прогуляться по исторической части города, чтобы полюбоваться старинными зданиями и разными историческими достопримечательностями.

Корфу, Греция

Еще один райский курорт расположен на одноименном греческом острове. Он уникален не только своей первозданной природой, уютными ресторанчиками или комфортабельными гостиницами, но и тем, что омывается сразу двумя морями: Ионическим и Адриатическим.

Корфу спокойно можно назвать рекордсменом по количеству достопримечательностей. Только монастырей здесь больше 460. Правда, некоторые из них настолько маленькие, что в них проживает не больше 8 монахов. Кстати, этот курорт обожают итальянцы, ведь на острове очень много построек напоминают им Родину. К примеру, старый город Керкира очень сильно похож на Венецию.

Самые бюджетные отели находятся в центральной части Корфы. Оттуда до пляжей следует идти примерно 15-20 минут. Здесь можно найти номера за €30-35 в сутки. Чем ближе к береговой линии, тем дороже проживание.

Стоит отметить, что большинство местных пляжей платные, однако это обеспечивает чистоту и порядок на них. За вход нужно будет отдать от 1,50 евро для взрослых и 0,70 евро для детей.

Ментон, Франция

Этот европейский курорт не слишком известен среди украинцев, а зря. Местная природа влюбляет в себя с первого взгляда: цитрусовые сады, белоснежные пляжи и яркие улочки Ментона покорят даже самых требовательных туристов. А местная кухня – это вообще тема для отдельного разговора.

Однако бюджетным это направление не назовешь. Только проживание обойдется вам минимум в 90 евро в сутки. Следует напомнить, что во французских гостиницах номера очень часто имеют небольшой размер, поэтому для трех человек может не хватить одной комнаты.

Однако это незначительный недостаток по сравнению со всеми преимуществами Ментона. Здесь находятся десятки пляжей, каждый из которых имеет свои особенности: зоны отдыха для спортсменов и серфингистов, семей с детьми, молодежи. Каждый в этом городе найдет что-то свое.

Айя-Напа, Кипр

Как и любой другой курорт Кипра, Айя-Напа славится чистыми пляжами, обилием развлечений и очень красивой природой. Это идеальное место для семейного отдыха, ведь здесь есть все необходимое для детей и взрослых.

Весь город заполнен разными аквапарками, развлекательными центрами, музеями и контактными зоопарками. Кроме того, Айя-Напа имеет много аттракций для активного отдыха. Понравится здесь и ценителям экскурсионных туров, ведь на курорте много достопримечательностей: храмов, соборов, фонтанов, скульптур.

Цены на отели здесь стартуют от €60 за ночь. Все пляжи курорта бесплатные, но придется заплатить за шезлонги, зонтики и все дополнительные услуги.

Рестораны и фаст-фуды в Айя-Напа размещены на каждом шагу, поэтому все смогут найти еду на свой вкус и кошелек.

Котор, Черногория

Не стоит и искать более хорошее место для отдыха. Котор – древний город с каменной крепостью, которая с одной стороны окружена высокими горами, а с другой – омывается Адриатическим морем. Здесь есть все: много исторических локаций, пляжи, длинные дорожки для пеших или велосипедных прогулок.

Добавьте ко всем этим преимуществам еще и низкие цены на проживание и питание: и вот вам идеальный курорт для семейного отдыха.

В Которе есть как платные, так и бесплатные пляжи, покрытые песком или галькой. Кроме того, в городе расположены великолепный аквапарк, много музеев, крепость Святого Иоанна, церкви и соборы, так что скучно вам не будет.

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