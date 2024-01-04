Назван самый дешевый город для туристов в Западной Европе: жилье можно найти за $29, а пиво – за $3

Не всегда можно позволить себе отдых класса люкс с дорогостоящими перелетами и отелями all inclusive. В таких случаях есть ничем не хуже вариант, который располагается относительно недалеко – в западной части Европы. Это Лиссабон, столица Португалии.

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Именно этот город считается самым дешевым для отдыха среди 173 других, проанализированных Economist Intelligence Unit, пишет Metro. Проживание здесь стоит около 29 долларов за ночь, питание в заведениях – 13 долларов на человека, а пиво – 3.

Португальская столица на побережье Атлантического океана известна своими ландшафтами и пляжами. Холмистый ландшафт города, красочные здания и оживленная народная музыка "фада" делают его уникальным и популярным местом. Лиссабон расположен на горах, поэтому перед поездкой стоит также подумать об удобной и легкой обуви.

Metro советует начать свое путешествие, взяв тур с поездками на тук-туках, поскольку они довезут до лучших обзорных точек Лиссабона. Ощутить бурную ночную жизнь можно на знаменитой Розовой улице в районе Кайш-ду-Содре. Это место знаменито своими барами и клубами. Причем располагается оно рядом с вокзалом.

Также среди знаковых достопримечательностей можно посетить Белемскую башню и монастырь Жеронимуш, который точно не обходят туристы, ведь храм привлекает красотой.

Скрытая жемчужина города – Park-bar. Если подняться по лестнице вверх, можно попасть в бар на крыше, откуда открывается потрясающая панорама Лиссабона. На этом гастротур не заканчивается. Можно съездить на фуд-маркет TimeOut, предлагающий огромный выбор недорогих блюд. До него можно добраться на исторических трамваях Лиссабона, которые передадут атмосферу города.

Для любителей пляжного отдыха Лиссабон предлагает широкий выбор пляжных вариантов, и все они доступны для широкой публики. Например, Лиссабонская Ривьера является величественной полосой пляжей, возможно не столько популярных, как Алгарве, но одних из лучших в Европе.

Церковь Сан-Домингуш является одной из самых красивых национальных достопримечательностей Лиссабона. Здесь на протяжении многих веков происходили королевские крещения, свадьбы и коронации. Хотя от первоначальной постройки XIII века мало что осталось, атмосфера его величества остается.

Аллею "Авенида да Либердаде" часто сравнивают с Елисейскими полями. Вдоль проспекта расположены самые изысканные дизайнерские магазины города, театры и рестораны, которые можно посетить.

Торговая площадь – это впечатляющее место с видом на реку Тахо, где когда-то собирались купцы. Сегодня это одна из главных достопримечательностей города. Район Шиаду известен своими антикварными магазинами, традиционными ресторанами и эксклюзивными адресами. Он является классическим историческим местом Лиссабона, куда путешественники приезжают, чтобы ощутить вековую утонченность города.

Ранее OBOZ.UA писал еще об одном направлении Европы, где можно недорого отдохнуть. Албанскую Ривьеру считают "европейскими Мальдивами".

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