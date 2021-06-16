Для украинцев отменили ПЦР-тесты и самоизоляцию после возвращения из-за границы

В Украине отменили ПЦР-тесты и пребывание на самоизоляции после прибытия из-за границы. Это связано с тем, что сейчас наша страна находится в "зеленом" уровне эпидемической опасности.

Об этом стало известно на Правительственном портале. Таким образом, теперь не нужно будет устанавливать мобильное приложение "Дій вдома" при возвращении из-за границы в Украину.

В случае возвращения на территории Украины иного уровня эпидемической опасности вместо нынешнего "зеленого" требование теста или самоизоляции вернется, независимо от страны прибытия.

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При этом гражданам других стран для въезда все же нужно иметь при себе одну из следующих позиций:

отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее 72 часов до пересечения границы; отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР;

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинских туристов начали пропускать в другие страны по сертификату о вакцинации против COVID-19. С подобным документом уже удалось пересечь туристам границу Румынии.