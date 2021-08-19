Что нужно знать, когда едешь в гости к арабам. 10 главных правил

В разных странах существуют свои особенности принятия иностранных туристов. И эти правила могут кардинально отличаться от наших привычных.

На это влияет и многолетняя история государства, религия и многовековая культура. OBOZREVATEL решил узнать, как себя вести в гостях в ОАЭ, Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока, где основная часть населения – мусульмане.

1. В странах Персидского залива практически невозможно купить алкоголь в магазине. Его можно приобрести только в ресторане своей гостинице. Кроме того, пить в общественных местах даже слабоалкогольное пиво строго запрещено. Это влечет за собой уголовную ответственность.

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2. С религией связаны основные правила для приезжих. Мусульманских женщин запрещено фотографировать. Если очень хочется, то стоит сначала получить согласие на съемку от ее сопровождающего мужчины или мужа.

3. С арабками запрещено заигрывать, флиртовать и смеяться над ними. К примеру, в Арабских Эмиратах за такое поведение можно получить штраф 60 тысяч дирхам (436 тыс. грн) с последующей депортацией.

4. Не следует угощать мусульманина блюдом из свинины или алкогольным напитком. Вас посчитают очень невежливым человеком и не захотят иметь с вами дело. Также не стоит расспрашивать араба о его сестрах, женах и родственниках.

5. Нельзя направлять на мусульманина подошву ноги.

6. Если хозяин дома не предложит войти в обуви, то тогда надо оставить ее за пределами квартиры, прямо у порога.

7. Мусульманам не стоит дарить цветы – они традиционно предназначаются для похорон и свадеб. Подарки должны быть халяльными. Запрещено дарить изделия из свиной кожи, алкоголь и вообще что-либо женщине. Даже посуду, домашнее растение в горшке или фарфор стоит преподносить мужчине, а тот уже разберется, кому предназначается подарок.

8. С наступлением месяца Рамадан в дневное время нельзя на улицах жевать жевательную резинку, курить, употреблять пищу и даже пить воду.

9. Гуляя по городу, стоит всегда иметь при себе документы или их ксерокопии. Местная полиция довольно часто проверяет их у туристов, особенно, в общественных местах. Также женщинам не рекомендуется ходить без сопровождения.

10. На улицах и во всех общественных местах строго запрещено сквернословить и употреблять бранные слова в речи. Такой разговор жестко карается в странах персидского залива – вплоть до 7 лет тюремного заключения.

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