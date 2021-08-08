Как вести себя с арабами, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. 10 правил

В Украине активно развивается туризм, и этим летом, как никогда ранее, на наших курортах отдыхает много арабов из стран Ближнего Востока.

В связи с этим возник не только языковой, но и культурный барьер. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию в будущем, нужно запомнить несколько простых правил общения с представителями арабских стран. OBOZREVATEL собрал 10 самых основных, которые помогут наладить контакт.

1. В качестве приветствия арабы используют рукопожатие, но более мягкое и короткое, чем принято в Украине.

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Важным правилом является то, что у арабов вообще не принято здороваться за руку представителям противоположных полов.

Причина кроется в исламской религии. Если мужчина прикоснется до неприкрытой любой "части" женщины (не являющейся ему женой, сестрой или мамой), он автоматически становится "грязным" и не может молиться, пока не вымоется с головы до ног.

2. В начале любого разговора с арабом должна прозвучать фраза "Как ваше здоровье?" или "Как дела?".

Подробно отвечать и расписывать в красках историю своей медицинской карты вам никто не будет, но сочтут вежливым человеком и захотят продолжить общение.

Но стоит запомнить, что интересоваться здоровьем жены и детей у араба категорически запрещено.

3. Будьте готовы к долгим затяжным паузам в разговоре. Не стоит пытаться переменить тему или рассказать анекдот в это время. В арабской культуре принято говорить с паузами. Просто не удивляйтесь.

4. Кофе – национальный арабский напиток, часто его пьют очень крепким и без сахара.

Следуя своему этикету "кофепития", многие арабы не оставляют свои чашки в кофейнях, как мы, а подзывают официанта и передают ему свою чашку, чтобы тот ее наполнил снова или качают в воздухе, чтобы не наполнял.

Перевернутые вверх дном чашки на столе означают, что кофе-брейк окончен.

5. Арабы едят правой рукой без столовых приборов, а после вкусного угощения не благодарят – такой этикет. И если вы сделаете замечание, то вас не поймут.

6. Посторонние мужчина и женщина не могут находиться в одном закрытом пространстве наедине. Если вы женщина, и находитесь одна в сауне, бассейне, лифте или даже музее, где нет других женщин, араб не посмеет к вам присоединиться.

Также и арабку вы не увидите гуляющей в одиночестве по улице, в музее или еще где-то. Восточные женщины всегда предпочитают сопровождение, даже если идти недалеко. И относятся к этому как к привилегии.

7. В присутствии араба не рекомендуется долго рассматривать какую-либо принадлежащую ему вещь.

Согласно восточным обычаям, он будет вынужден подарить ее вам, а вы уже не сможете отказаться от подарка, так как это невежливо. Щедрость у арабов в крови, но к расточительности они относятся негативно, стремясь в этом вопросе к "золотой середине".

8. Если вы женщина, то старайтесь не реагировать на игривые замечания мужчин. Игнорирование в таких случаях только повышает ценность женщины в глазах арабского мужчины. Вы ни в коем случае не обидите человека, а только продемонстрируете свое легкомыслие, заговорив с первым встречным.

9. Если для вас не существует языкового барьера, то все равно в разговоре с противоположным полом нужно держать дистанцию. Старайтесь сами в разговоре не затрагивать скользких тем и сразу пресекать попытки таких разговоров со стороны нового знакомого.

10. В арабском обществе женщина никогда не делает то, что за нее может сделать мужчина. Если женщина будет нести тяжелые пакеты, а рядом с ней будет идти ее парень или муж, то арабы даже могут высмеять их в лицо.

Также женщине не позволят стоять, если мужчина сидит. Например, в общественном транспорте. Не стоит отказывать в предложении присесть, иначе вас будут уговаривать до самой вашей остановки.

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