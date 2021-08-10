10 правил жизни арабов, которые удивляют украинцев

В Украине этим летом очень много туристов из Саудовской Аравии. Кроме того, сами украинцы часто выбирают для путешествий ОАЭ и Шарм-Эль-Шейх.

И там, и там мы часто сталкиваемся с особенностями восточной культуры. Чтобы лучше понять мусульманскую религию и привычки жителей ОАЭ и других стран Ближнего Востока, OBOZREVATEL собрал 10 правил жизни арабов.

1. +35 градусов по Цельсию – это комфортная температура

Одна из самых больших сложностей в арабских странах – это жара.

Жители ОАЭ, Египта и Саудовской Аравии не замечают высоких температур, а вот для украинцев остается загадкой, как можно переносить лето со средними 45-50 градусов по Цельсию.

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Дальше от моря, вглубь стран находится пустыня с сухим обжигающим воздухом и отсутствием ветра, где неподготовленному туристу станет дурно. А вот арабы при такой жаре могут спокойно жить, работать и даже заниматься спортом.

2. Никакого расизма и нетерпимости

В Арабских Эмиратах очень много эмигрантов, в том числе и граждан из Индии и Азии.

У всех свои культурные обычаи и привычки, которые если и вызывают неприязнь у представителей европейских народов, то у самих арабов лишь равнодушие.

К примеру, запрещается законом даже указать пакистанцу в метро на неприятный запах, исходящий от него. По закону, это его гражданское право – мыться или нет, и нарушать его нельзя.

В Украине же многие непривыкшие к наплыву арабских туристов фотографируют женщин в хиджабах и ведут себя в целом нетолерантно.

3. Молиться – по расписанию

Многие знают, что жители Саудовской Аравии не едят свинину и ни в коем случае не употребляют алкоголь. А вот о ежедневных намазах слышали далеко не все. Это важное таинство для каждого правоверного мусульманина. Пять раз в день мусульманские страны "замирают" примерно на полчаса – в это время все молятся.

4. Опаздывать – норма

Опоздать на час без объяснений причин у арабов – это не опоздание. У них этот час так и называется – "арабский". Многие бизнесмены, которые сотрудничают с арабами, жалуются также на неуважение и безответственность с их стороны.

Дело в том, что арабам нужно больше времени для принятия решений. Мы привыкли планировать свой график буквально по минутам, но у них все иначе.

Жители арабских стран могут переносить встречу несколько раз, пока не узнают, что вы за человек и сколько у вас детей (в буквальном смысле).

5. Ограничения передвижения по половому признаку

Одинокой женщине нельзя находиться в закрытом помещении наедине с мужчиной, даже в кафе. В заведениях общественного питания по этой причине сделали зоны – семейную и мужскую.

В семейной зоне могут сидеть как супружеские пары с детьми или без, так и одни женщины. Одинокому мужчине туда вход воспрещен. Кроме того, один мужчина не имеет права и зайти во многие "женские" магазины, например, белья или ювелирные отделы.

6. Любви с первого взгляда места нет

В странах Ближнего Востока существует строгий запрет на добрачные отношения, поэтому молодым людям не так-то просто познакомиться.

Все правила устроены так, чтобы одинокие женщины и мужчины даже не пересекались на улице (женщины ходят только в сопровождении мамы, бабушки, взрослых детей и т.д.).

Арабская молодежь довольно долго украдкой наблюдает друг за другом в общественных местах, иногда тайно обменивается записками с контактами через знакомых, а дальше уже ведет переписки в соцсетях.

7. Чем больше одежды – тем лучше

Не все арабки носят никаб, закрывающий лицо, но покрыть голову хиджабом и надеть абайю – длинное платье с рукавами, – обязательно.

Больше всего украинцев удивляет то, как мусульманки купаются в море или бассейне. Им запрещено оголяться при чужих мужчинах, поэтому они надевают специальную одежду более светлого цвета, чем черный. Чаще всего это темно-зеленый или темно-синий.

Мужчины могут свободно купаться в плавках. Религия практически не ограничивает их в выборе одежды.

Только на улицах и в общественных местах арабы не имеют права ходить в шортах, поскольку этот элемент гардероба у них воспринимается как трусы.

8. Особенные туалеты

В мусульманских странах не существует общих туалетов, куда могут войти как мужчина, так и женщина. Это связано с запретом находится людям разных полов в закрытом пространстве и нарушением частных границ.

Кроме того, после туалета у арабов принято подмываться, поэтому во всех туалетах стран Персидского залива есть биде.

9. Женщина – королева для мужчины

Пока в Украине все активисты и активистки борются за равные права между мужчиной и женщиной, в странах Ближнего Востока все закоренело держится на Коране.

Согласно священной книге мусульман, мужчина – это кормилец, а женщина должна заботиться о семье. Поэтому арабки не стремятся занять мужские "трудные" должности и зарабатывать деньги для себя.

Более того, женщина сама не пойдет в магазин за продуктами и не возьмется что-нибудь починить или передвинуть в доме.

10. В то же время женщин считают грязными

В Коране есть запись, которой многие арабы следуют до сих пор: "Прикоснувшись к собаке или женщине, перед молитвой вымой руки". Из-за этого даже появился обычай не пожимать друг другу руки противоположному полу, иначе после такого приветствия мужчине придется вымыться с головы до ног.

А если мужчина не сделает нужное "омовение", он не сможет молиться – а это будет грех для мусульманина.

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