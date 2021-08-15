Зарезали барана прямо в номере: чем туристы из Саудовской Аравии удивили персонал украинских отелей. Эксклюзив

Анастасия Польская
Анастасия Польская
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Зарезали барана прямо в номере: чем туристы из Саудовской Аравии удивили персонал украинских отелей. Эксклюзив

Этим летом в Украину приехали десятки тысяч туристов из Саудовской Аравии. Отдыхающим из восточных стран очень нравится наша природа, климат и достопримечательности, а вот у отельеров, которые их принимали, осталось двоякое впечатление.

В социальных сетях много негативных отзывов. OBOZREVATEL попытался выяснить, насколько правдивы эти истории.

Наша корреспондентка поговорила с отельерами из Львова и Карпат, в которых могли остановиться отдыхающие из Саудовской Аравии. Далеко не все представители гостиничных комплексов охотно шли на контакт.

Как рассказал OBOZREVATEL украинский турист Александр Космач, отдыхающий в Карпатах, если арабам что-то не понравилось в том или ином отеле, они начинают "спамить" его рейтинг.

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Слухи о плохих отзывах на booking от арабов напугали многих владельцев гостиничного бизнеса в туристических городах Украины.

Объявление на сайте авиакомпании, которая открыла рейсы из Саудовской Аравии в Украину

Украинец также вспомнил о нескольких ярких случаях, якобы произошедших с арабами в Карпатах. Эти истории рассказали ему очевидцы.

Туристы из Саудовской Аравии во Львове

В пятиместный номер отеля, название которого Александр попросил не указывать, заселилась семья из 16 человек. Саудовцы отказались доплачивать или выселяться, с ними не могли ничего сделать.

Хозяйка другого отеля рассказывала Космачу, что ее арабские гости поставили во дворе баллон с газом и начали жарить баранов и готовить рис с благоухающими специями. Кроме того, они очень много и громко молились, чем мешали другим отдыхающим.

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Дело в том, что с 19 по 23 июля отмечается важный мусульманский праздник Курбан-байрам, во время которого нужно принести в жертву овцу или барана.

Инцидент с жертвоприношением был также в апарт-отеле Ribas Karpaty. Там семья арабов удивила персонал тем, что барана зарезали по всем религиозным правилам прямо в номере.

Меню ресторана апарт-отеля Ribas Karpaty.

Еще были случаи с "бесплатным" кофе в ресторане. Если официанты не успевают перехватить арабов на выходе, то они не платят за напитки или сделают вид, что ничего не понимают.

Этим летом в Украине побывали десятки тысяч туристов из Саудовской Аравии

Администратор отеля Diamond Hotel Spa Resort (Буковель) сообщила, что арабы оставляют грязные номера, а вот соседние с ними отели жалуются на испорченную мебель.

Diamond Hotel Spa Resort добавил арабскую подпись к фото отеля на сайте booking

"Ну, я ничего не могу сказать. В нашем отеле они нам мебель не портили, такого не было. Номера оставляют немного... ну, намного грязнее по сравнению с гостями из Украины. Убирать нужно больше, но у меня жалоб на таких гостей нет", – ответила управляющая Diamond Hotel.

Администратор также поделилась, что никаких штрафов для арабских туристов они не вводили и меню почти не меняли.

В Карпатах появились объявления о продаже целых овец и баранов

"Мы пробовали вводить баранину в меню, но обычно они больше едят фастфуд: пиццу, бургеры. Украинской кухней они не очень интересуются", – добавила она.

Кроме того, отдыхающих из Саудовской Аравии также не интересуют СПА, бассейн, сауна и джакузи. По словам работников отеля, им больше нравится путешествовать и самим гулять по горам.

"Они проводят мало времени в отеле, им больше нравится активный отдых. С утра они уезжают, а вечером возвращаются. Их очень интересуют экскурсии по Буковелю, походы в горы", – поделилась администратор.

Отдыхающие из Саудовской Аравии мало проводят времени в отелях

Однако общее впечатление от наплыва арабских туристов у отельеров в Буковеле осталось позитивное.

"Я не могу сказать ничего плохого насчет их поведения. Я не заметила, чтобы отдыхающие даже курили в номере. Были туристы из Эмиратов. Гости очень хорошие тоже. Конечно, они отличаются. Но если всех оценивать по пятибалльной шкале, то им пять", – заключила управляющая Diamond Hotel Spa Resort.

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В MK Resort (ранее – "Магия Карпат") категорически отказались комментировать поведение арабов, а в Mountain Krystal сказали, что у них отдыхают только украинцы.

Популярный отель "Магия Карпат" переименовали в MK Resort и на booking добавили название на арабском

Отозвались о постояльцах из Саудовской Аравии и во львовском Gruner hotel. По словам менеджера, никаких подробностей о поведении арабов в отеле она не может рассказать. Хотя отметили, что определенный инцидент все-таки случился, но они решили об этом умолчать.

"Кое-что происходило, но мы бы эту информацию не афишировали, потому что это, в принципе, случилось, и этого уже не избежать", – заявила менеджер отеля.

Туристам из Саудовской Аравии больше всего нравится Киев, Львов и Карпаты
Что пишут в сети украинцы про арабских туристов

  • "Специфические они достаточно. Часто бесцеремонные на наш менталитет. Достаточно наглые. Работникам гостиниц нелегко с ними, но это такое, деньги не пахнут";

Украинцы по-разному реагируют на туристов из Ближнего Востока

  • "Недавно обратила внимание, как много стало людей арабских национальностей в центре Киева. Не могла понять, почему. В каждом кафе, торговом центре можно увидеть семьи с женщинами в хиджабах и кучу детей";

Что пишут в сети украинцы про арабских туристов

  • "Какой позор! На уровне приезжих туристов-арабов мы, жители Прикарпатья, просто нищие. Ведь цены подгоняют под них. Ну, и дальше пошло-поехало – вывески, меню и т.д. Тошно!";

Некоторые украинцы жалуются на поднятие цен для наших туристов и арабский менталитет

  • "Мы отдыхали с семьей – были в шоке, как после завтрака в достаточно дорогом и хорошем отеле эти "гости" оставляли за собой загаженные скатерти и мебель. Мне на это мерзко смотреть. Работники отеля и вообще местные жители жалуются на низкую культуру этих горе-туристов".

Украинцы говорят, что арабы оставляют после себя "загаженные скатерти и мебель"

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