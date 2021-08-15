Зарезали барана прямо в номере: чем туристы из Саудовской Аравии удивили персонал украинских отелей. Эксклюзив

Этим летом в Украину приехали десятки тысяч туристов из Саудовской Аравии. Отдыхающим из восточных стран очень нравится наша природа, климат и достопримечательности, а вот у отельеров, которые их принимали, осталось двоякое впечатление.

В социальных сетях много негативных отзывов. OBOZREVATEL попытался выяснить, насколько правдивы эти истории.

Наша корреспондентка поговорила с отельерами из Львова и Карпат, в которых могли остановиться отдыхающие из Саудовской Аравии. Далеко не все представители гостиничных комплексов охотно шли на контакт.

Как рассказал OBOZREVATEL украинский турист Александр Космач, отдыхающий в Карпатах, если арабам что-то не понравилось в том или ином отеле, они начинают "спамить" его рейтинг.

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Слухи о плохих отзывах на booking от арабов напугали многих владельцев гостиничного бизнеса в туристических городах Украины.

Украинец также вспомнил о нескольких ярких случаях, якобы произошедших с арабами в Карпатах. Эти истории рассказали ему очевидцы.

В пятиместный номер отеля, название которого Александр попросил не указывать, заселилась семья из 16 человек. Саудовцы отказались доплачивать или выселяться, с ними не могли ничего сделать.

Хозяйка другого отеля рассказывала Космачу, что ее арабские гости поставили во дворе баллон с газом и начали жарить баранов и готовить рис с благоухающими специями. Кроме того, они очень много и громко молились, чем мешали другим отдыхающим.

Дело в том, что с 19 по 23 июля отмечается важный мусульманский праздник Курбан-байрам, во время которого нужно принести в жертву овцу или барана.

Инцидент с жертвоприношением был также в апарт-отеле Ribas Karpaty. Там семья арабов удивила персонал тем, что барана зарезали по всем религиозным правилам прямо в номере.

Еще были случаи с "бесплатным" кофе в ресторане. Если официанты не успевают перехватить арабов на выходе, то они не платят за напитки или сделают вид, что ничего не понимают.

Администратор отеля Diamond Hotel Spa Resort (Буковель) сообщила, что арабы оставляют грязные номера, а вот соседние с ними отели жалуются на испорченную мебель.

"Ну, я ничего не могу сказать. В нашем отеле они нам мебель не портили, такого не было. Номера оставляют немного... ну, намного грязнее по сравнению с гостями из Украины. Убирать нужно больше, но у меня жалоб на таких гостей нет", – ответила управляющая Diamond Hotel.

Администратор также поделилась, что никаких штрафов для арабских туристов они не вводили и меню почти не меняли.

"Мы пробовали вводить баранину в меню, но обычно они больше едят фастфуд: пиццу, бургеры. Украинской кухней они не очень интересуются", – добавила она.

Кроме того, отдыхающих из Саудовской Аравии также не интересуют СПА, бассейн, сауна и джакузи. По словам работников отеля, им больше нравится путешествовать и самим гулять по горам.

"Они проводят мало времени в отеле, им больше нравится активный отдых. С утра они уезжают, а вечером возвращаются. Их очень интересуют экскурсии по Буковелю, походы в горы", – поделилась администратор.

Однако общее впечатление от наплыва арабских туристов у отельеров в Буковеле осталось позитивное.

"Я не могу сказать ничего плохого насчет их поведения. Я не заметила, чтобы отдыхающие даже курили в номере. Были туристы из Эмиратов. Гости очень хорошие тоже. Конечно, они отличаются. Но если всех оценивать по пятибалльной шкале, то им пять", – заключила управляющая Diamond Hotel Spa Resort.

В MK Resort (ранее – "Магия Карпат") категорически отказались комментировать поведение арабов, а в Mountain Krystal сказали, что у них отдыхают только украинцы.

Отозвались о постояльцах из Саудовской Аравии и во львовском Gruner hotel. По словам менеджера, никаких подробностей о поведении арабов в отеле она не может рассказать. Хотя отметили, что определенный инцидент все-таки случился, но они решили об этом умолчать.

"Кое-что происходило, но мы бы эту информацию не афишировали, потому что это, в принципе, случилось, и этого уже не избежать", – заявила менеджер отеля.

"Специфические они достаточно. Часто бесцеремонные на наш менталитет. Достаточно наглые. Работникам гостиниц нелегко с ними, но это такое, деньги не пахнут";

"Недавно обратила внимание, как много стало людей арабских национальностей в центре Киева. Не могла понять, почему. В каждом кафе, торговом центре можно увидеть семьи с женщинами в хиджабах и кучу детей";

"Какой позор! На уровне приезжих туристов-арабов мы, жители Прикарпатья, просто нищие. Ведь цены подгоняют под них. Ну, и дальше пошло-поехало – вывески, меню и т.д. Тошно!";

"Мы отдыхали с семьей – были в шоке, как после завтрака в достаточно дорогом и хорошем отеле эти "гости" оставляли за собой загаженные скатерти и мебель. Мне на это мерзко смотреть. Работники отеля и вообще местные жители жалуются на низкую культуру этих горе-туристов".

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