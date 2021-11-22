Черное море вынесло на берег миллионы медуз: эколог пояснил явление. Фото

Из-за сильного шторма на Черном море волны вынесли на берег миллион медуз корнеротов. Такое явление зафиксировали в Одесской области на побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы".

Соответствующими фото поделился украинский эколог, сотрудник Нацпарка Иван Русев на личной странице в Facebook. Он добавил, что шторм также кардинально изменил береговую зону песчаной пересыпи "Тузловских лиманов". Эколог подчеркнул, что стихию такой силы удается увидеть нечасто.

"В некоторых места, исчезли широкие пляжи, а на отдельных участках сформировались новые участки пляжной зоны", – написал Русев.

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Что касается медуз, то их точное количество неизвестно. На снимках, которые показал эксперт, видно, что линия пляжа у воды практически полностью покрыта полупрозрачными голубоватыми корнеротами. Такое явление эколог назвал "наиболее ярким проявлением шторма".

Русев также указал, что вместе с медузами волны вынесли на берег разный мусор. Его придется убирать сотрудникам Национального парка.

Специалист добавил: медузами лишь в редких случаях питаются шакалы или вороны, но обычно их никто не ест.

Однако вода и удары волн быстро превратят корнеротов в биологическую пыль, которая будет потом вовлечена в пищевую цепь морских и лиманных экосистем.

Корнероты (лат. Rhizostomeae) – отряд стрекающих из класса сцифоидных. Их жизненный цикл являет собой чередование бесполого поколения (полипов) и полового (медуз). Насчитывается около 80 видов корнеротов.

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