Черное море вынесло на берег миллионы медуз: эколог пояснил явление. Фото

Дарья Дурова
Новости
2 минуты
4,7 т.
Море выбросило мертвых медуз на берег

Из-за сильного шторма на Черном море волны вынесли на берег миллион медуз корнеротов. Такое явление зафиксировали в Одесской области на побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы".

Соответствующими фото поделился украинский эколог, сотрудник Нацпарка Иван Русев на личной странице в Facebook. Он добавил, что шторм также кардинально изменил береговую зону песчаной пересыпи "Тузловских лиманов". Эколог подчеркнул, что стихию такой силы удается увидеть нечасто.

"В некоторых места, исчезли широкие пляжи, а на отдельных участках сформировались новые участки пляжной зоны", – написал Русев.

Видео дня

Что касается медуз, то их точное количество неизвестно. На снимках, которые показал эксперт, видно, что линия пляжа у воды практически полностью покрыта полупрозрачными голубоватыми корнеротами. Такое явление эколог назвал "наиболее ярким проявлением шторма".

Море вынесло на берег огромное количество медуз
Миллионы корнеротов на пляже

Русев также указал, что вместе с медузами волны вынесли на берег разный мусор. Его придется убирать сотрудникам Национального парка.

Медузы на побережье Черного моря
Медузы в "Тузловских лиманах"

Специалист добавил: медузами лишь в редких случаях питаются шакалы или вороны, но обычно их никто не ест.

Однако вода и удары волн быстро превратят корнеротов в биологическую пыль, которая будет потом вовлечена в пищевую цепь морских и лиманных экосистем.

Нацпарк "Тузловские лиманы" на карте.

Корнероты (лат. Rhizostomeae) – отряд стрекающих из класса сцифоидных. Их жизненный цикл являет собой чередование бесполого поколения (полипов) и полового (медуз). Насчитывается около 80 видов корнеротов.

Полный пост эколога.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на пляжах курортного поселка Кирилловка (Запорожская область) появились мягкие зеленые шарики практически идеально круглой формы, но разных размеров. В сети выяснили, что это.

УкраинаОдессатуризмЭкологияпляжиЧерное мореновости Одессы