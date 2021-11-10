На пляжи Азова выбросило зеленые шарики: стало известно, что это. Фото

На пляжах курортного поселка Кирилловка (Запорожская область) появились мягкие зеленые шарики практически идеально круглой формы, но разных размеров. Это – водоросль кладофора шаровидная (Aegagropila linnaei), которая есть в Азовском море.

О природном явлении написал местный портал mv.org.ua, показав фото странных шариков, которые вынесли на берег волны. Журналисты назвали водоросль "не менее интересными оккупантами" пляжей после медуз.

Многих жителей Кирилловки шарики удивили. "Мягкие на ощупь, воду впитывают как губка. Сколько бываю на пляже, никогда такого не видел", – поделился впечатлениями мужчина, имя которого не указано.

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Явление пояснили биологи Приазовского национального природного парка. Они рассказали, что на пляжи попали зеленые водоросли с названием кладофора шаровидная.

Обычно этот вид растет только в холодных водах и широко распространен в Исландии и Японии. Однако есть он и в Черном и Азовском морях.

Эксперты назвали Aegagropila linnaei природным биофильтром, ведь они постоянно медленно прокачивают через себя большие объемы воды.

Водоросль имеет форму правильного шара и состоит из тонких отдельных нитей.

Кладофору шаровидную используют и в аквариумах, кроме того, она длительное время может обходиться без воды.

В природе диаметр Aegagropila linnaei может достигать 12-30 см, но растет очень медленно: всего на 4-5 мм в год.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Азовском море в Кирилловке местные жители зафиксировали редкий природный феномен, называемый "прибрежный капучино". Название он получил из-за морской пены, которая похожа на кофейный напиток.