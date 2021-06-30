Болельщики из Украины не смогут попасть на матч против Англии в 1/4 финала Евро-2020

Украинские болельщики не смогут попасть на матч Украина – Англия в 1/4 финала Евро-2020. Поединок состоится в столице Италии Риме на "Стадио Олимпико".

Как говорится на сайте УЕФА, в настоящее время запрещены поездки из Украины в Италию без наличия веской причины. Посещение футбольного матча к таким причинам не относится.

Это означает, что болельщики из Украины не смогут поехать в Италию на матч, если только у них не имеется одна из важных причин поездки.

К важным причинам относятся:

работа,

состояние здоровья,

научные причины,

острая необходимость,

возвращение к месту жительства.

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В то же время, люди, путешествующие из Великобритании, или те, кто находился в этой стране в течение предыдущих 14 дней, должны самоизолироваться в течение 5 дней по прибытии в Италию, после чего они должны сдать тест на COVID-19.

Это означает, что болельщики, отправляющиеся из Британии в Италию после 28 июня, не прибудут вовремя, чтобы увидеть матч 3 июля. То же касается и украинцев, которые присутствовали на матче Швеция – Украина в Глазго.

Как пишет Daily Mail, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко похвастался, что на матч в Риме смогут попасть все же больше украинских болельщиков, чем английских.

"У нас уже есть очень много соотечественников, работающих и обучающихся в Италии. Я считаю, что их число приближается к миллиону человек. Я не верю, что все они приедут в Рим, но у нас будет значительное количество, чтобы поддержать нашу футбольную команду", – отметил он.

В надежде, что 70-тысячный стадион "Олимпико" в Риме все еще будет забит болельщиками из Англии, 1,2 миллиона британцев, живущих в ЕС, могут отправиться в Вечный город в субботу, если они не посещали Великобританию за последние 14 дней.

Напомним, на прошлой неделе власти Италии отменили ношение масок на открытом воздухе по всей стране, за исключением одного региона. Это беспрецедентное снятие ограничительных мер впервые за последние семь месяцев.

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