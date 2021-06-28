Италия вышла в 'белую зону' и отменила большинство карантинных мер

Власти Италии отменили ношение масок на открытом воздухе по всей стране, за исключением одного региона. Это беспрецедентное снятие ограничительных мер впервые за последние семь месяцев.

Об этом сообщило итальянское издание ANSA. При этом отмечается, что новый штамм Дельта продолжает увеличивать риски заболеваний среди итальянцев.

За июнь количество заболевших COVID-19 в четыре раз превысило показатели за май. Это сулит введение новых карантинных мер и красной зоне в отдельных регионах Италии. Именно поэтому муниципальные власти Норчи в коммуне Умбрии продлили распоряжении о ношении защитных масок даже на улицах до 4 июля.

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Также итальянские власти призывают население к активной вакцинации, особенно молодых людей.

"Вы должны вернуться к нормальной социальной жизни, встречаться с друзьями, посещать ночные клубы, но для этого у вас должны быть "зеленые пропуска", – пояснил комиссар по чрезвычайным ситуациям Франческо Фиглиуоло.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин утвердил рекомендации СНБО по противодействию штамму коронавируса Дельта в Украине, которые, в первую очередь, коснутся любителей путешествий.